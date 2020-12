Petrol-Diesel Price today on 7 December 2020: पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol Diesel Price) में लगातार छह दिनों से बढ़ोतरी की जा रही है. सरकारी तेल कंपनियों (Government oil companies) ने आज पेट्रोल के दाम 30 पैसे और डीजल के दाम 28 पैसे तक बढ़ाया है. Also Read - Diesel petrol prices in India: आज फिर महंगे हुए डीजल-पेट्रोल, जानिए- किस शहर में क्या है तेल का रेट

दिल्ली में 20 नवंबर से अब तक 15 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा गए हैं. दिल्ली में पेट्रोल 2.65 रुपये महंगा हो गया है, जबकि डीजल 3.41 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है.

इसके पहले पेट्रोल दे दाम में आखिरी बार 22 सितंबर को 7 से 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई थी. 1 सितंबर से 2 अक्टूबर तक डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा कम हुए थे. हालांकि, पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया था. अक्टूबर महीने में पेट्रोल और डीजल (Petrol Diesel Price) की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया था. जबकि अगस्त में पेट्रोल और इसके पहले जुलाई माह में डीजल के रेट में बढ़ोतरी की गई थी.

जानिए- आपके शहर में किस भाव पर बिक रहा है तेल (Know Oil prices in your city)

दिल्ली में आज 7 दिसंबर को पेट्रोल-डीजल के दाम 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. पेट्रोल के दाम कल के भाव 83.41 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 83.71 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. इसी तरह डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. कल डीजल 73.61 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा था. आज यह बढ़कर 73.87 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

मुंबई में पेट्रोल के दाम कल मुकाबले 26 पैसे बढ़कर 90.34 रुपये प्रति लीटर है. जबकि डीजल के दाम 28 पैसे बढ़कर 80.51 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं.

कोलकाता में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. पेट्रोल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. अब यह 85.19 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है और डीजल के दाम 26 पैसे बढ़ाकर 77.44 रुपये प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है.

चेन्नई में पेट्रोल के दाम 26 पैसे बढ़कर 86.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 24 पैसे बढ़कर 79.21 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए.

बेंगलुरु में भी पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है. पेट्रोल के दाम 31 पैसे बढ़कर 86.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 28 पैसे बढ़कर 78.31 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए.

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं. पेट्रोल-डीजल का रोज़ का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं.