नई दिल्ली: देश में डेढ़ महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन लगा हुआ. लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई तरह की छूट दी गईं ताकि लगभग 50 दिनों से रुकी हुई अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकी जा सके. राजधानी दिल्ली में सरकार ने लॉकडाउन के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27% से बढ़ाकर 30% किया गया जबकि वहीं डीजल पर वैट 16.75 % से बढ़ाकर 30% कर दिया है. अब दिल्ली वासियों को गाड़ी का ईधन लेते वक्त ज्यादा जेब ठीली करनी पड़ेगी. Also Read - 24 घंटे में 3900 नए मामले सामने आए, 195 लोगों की मौत; देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 27.41%

वैट बढ़ने के बाद अब राजधानी दिल्ली में आज यानी मंगलवार से पेट्रोल ₹71.26/लीटर और डीज़ल ₹69.39/लीटर पर मिलेगा. वैट बढ़ने से पहले दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 69.59 रुपये और डीजल की कीमत 62.29 रुपये प्रति लीटर थी. Also Read - लॉकडाउन में ऐसी हो गई हैं मलाइका, लिखा- Hug करना, घूमना, Kiss करना... सब बीते दिनों की बात

बात दें कि राज्यों को सबसे ज्यादा कमाई शराब पर टैक्स, पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले वैट और जमीन के रजिस्ट्रेशन से होती है. लॉकडाउन के चलते देशभर में राज्यों को इन तीनों ही क्षेत्रों में होने वाली कमाई पूरी तरह से खत्म हो गई थी जिसकी वजह से सरकारों को भारी नुकसान सहना पड़ा. Also Read - एमपी सरकार ने फिर शुरू की गरीबों के लिए संबल योजना, ''सुपर 5000'' को जोड़ा

Delhi Government increases VAT on petrol from 27% to 30%, and on diesel from 16.75 % to 30%. Price of petrol increased by Rs 1.67 & diesel by Rs 7.10 pic.twitter.com/AzcZgYAvZ1

— ANI (@ANI) May 5, 2020