Petrol-Diesel Prices reduced in many states: देशभर में तेजी से बढ़े पेट्रोल और डीजल के भाव के बीच केंद्र सरकार ने आज बुधवार की रात जब कुछ राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी कम करने का कदम उठाया तो इसके बाद कई राज्‍यों ने भी पेट्रोल और डीजल के भाव में बड़ी कटौती करने का तुरंत ऐलान कर दिया. कर्नाटक सरकार और गोवा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 7-7 रुपए कम करने का ऐलान किया है. इन राज्‍यों में सबसे बड़ी कटौती उत्‍तर प्रदेश ने की है.Also Read - अयोध्या में दीपोत्सव 2021: 12 लाख दीये जलाए, नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना

उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, यूपी में डीजल और पेट्रोल में 12-12 रुपए की कमी की जाएगी. Also Read - UP: मुफ्त राशन योजना होली तक बढ़ेगी, गेहूं, दाल, नमक, तेल मिलेगा, CM ने अयोध्‍या से क‍िया ऐलान

Prices of diesel and petrol in UP will be reduced by Rs 12 per litre each: Chief Minister’s Office

(file photo) pic.twitter.com/yztoR9EVwF

— ANI UP (@ANINewsUP) November 3, 2021