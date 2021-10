Petrol-Diesel Rate Hike: तेल कंपनियों ने शनिवार को एक बार फिर से डीजल-पेट्रोल (Diesel-Petrol rate) के दाम फिर बढ़ा दिये हैं. दोनों तेल आज फिर से और महंगे हो गये हैं. तेल कंपनियों (Oil Companies) ने शनिवार को डीजल के दाम में 35 पैसे और पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को भी पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं.Also Read - Petrol-Diesel Rate Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आपके शहर में आज क्या है एक लीटर की कीमत...

नई दिल्ली में आज पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 103.84 है, डीजल की कीमत ₹ 92.47 प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 104.52 है, डीजल ₹ 95.23 प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 109.83 है, डीजल ₹ 99.92 प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 101.37 है, डीजल ₹ 96.60 प्रति लीटर है.

गुड़गांव में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 101.27 है, डीजल ₹ 92.85 प्रति लीटर है.

नोएडा में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 101.11 है, डीजल ₹ 92.55 प्रति लीटर है.

बैंगलोर में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 107.46 है, डीजल ₹ 97.77 प्रति लीटर है.

भुवनेश्वर में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 104.75 है, डीजल ₹ 100.99 प्रति लीटर है.

चंडीगढ़ में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 99.95 है, डीजल ₹ 91.85 प्रति लीटर है.

हैदराबाद में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 108.02 है, डीजल ₹ 100.51 प्रति लीटर है.

जयपुर में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 110.92 है, डीजल ₹ 101.46 प्रति लीटर है.

लखनऊ में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 100.89 है, डीजल ₹ 92.55 प्रति लीटर है.

पटना में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 106.94 है, डीजल ₹ 98.75 प्रति लीटर है.

त्रिवेंद्रम में पेट्रोल प्रति लीटर ₹ 106.09 है, डीजल ₹ 98.83 प्रति लीटर है.

