Petrol-Diesel Rate Today 10 October 2021: पेट्रोल-डीजल के दाम में लगातार बढ़ोत्तरी जारी है. आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं. कई शहरों में कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के पार कर गई हैं. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें आम आदमी की आमदनी पर भी असर डाल रहे हैं. हर कोई इन तेलों की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं, इसकी वजह से जरूरत की हर चीजें महंगी हो जाएंगी. तेल कंपनियों ने आज, रविवार को यानी 10 अक्तूबर को लगातार लगातार छठे दिन पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं.Also Read - Petrol-Diesel Rate Hike: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज फिर लगी आग, जानिए आपके शहर में क्या है आज का रेट?

आज डीजल के दाम में 33 से 35 पैसे की वृद्धि की गई है तो वहीं पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. आज पहली बार मुंबई में डीजल के दाम भी 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं. Also Read - Petrol Prices at Record Highs: रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे पेट्रोल और डीजल के दाम, जानिए - आपके शहर में आज क्या हैं कीमतें?

दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104.14 रुपये जबकि डीजल का दाम 92.82 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110.12 रुपये व डीजल की कीमत 100.66 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.80 रुपये जबकि डीजल का दाम 95.93 रुपये लीटर है तो वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 101.53 रुपये लीटर है तो डीजल 97.26 रुपये लीटर हो गया है. Also Read - Petrol Price Hike: आज फिर बढ़े पेट्रोल - डीजल के दाम, मुंबई में पेट्रोल के रेट 109 रुपये/लीटर के करीब, जानें- अन्य शहरों के रेट

Prices of petrol and diesel rise by Re 0.30 (at Rs 104.14/litre) and Re 0.35 (at Rs 92.82/litre) respectively in Delhi today

In Mumbai, petrol is priced at Rs 110.12/litre (up by Re 0.29) and diesel costs Rs 100.66/litre (up by Re 0.37) today pic.twitter.com/0O9GXsEEe2

— ANI (@ANI) October 10, 2021