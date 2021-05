Petrol-Diesel Rate Today 14 May 2021: सरकारी तेल कंपनियों (Government Oil Companies) ने Petrol-Diesel के दाम शुक्रवार को फिर बढ़ा दिया है. शुक्रवार को राजस्थान के श्रीगंगानगर और भोपाल में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा हैं. श्रीगंगानगर में जहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को 103.27 रुपये है तो वहीं भोपाल में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 100.38 रुपये हैं. वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 34 पैसे बढ़ गया है और इससे पेट्रोल 92.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.95 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. Also Read - Petrol Diesel Price Increase: पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, 'चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू'

इससे पहले गुरुवार को ईंधन के खुदरा विक्रेताओं ने पेट्रोल और डीजल (Petrol-Diesel Price) के खुदरा में तेल की कीमतों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की थी. इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 92.05 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 82.61 रुपये प्रति लीटर बना रहा था, लेकिन राज्यों में स्थानीय लेवी के स्तर के आधार पर इसकी वास्तविक कीमतें अलग-अलग थीं. Also Read - Petrol-Diesel-LPG Price Reduce: पेट्रोल-डीजल और एलपीजी के घटेंगे दाम, धर्मेंद्र प्रधान ने कही ये बड़ी बात..

मुंबई में, नियमित पेट्रोल कुछ ही दिनों में 100 रुपये प्रति लीटर के ऐतिहासिक स्तर को पार करने वाला है, अभी 98.36 रुपये प्रति लीटर पर है. राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में और महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गई है Also Read - पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सुशील मोदी ने कही ये बात, क्या घटेंगे दाम?

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 92.34 per litre and Rs 82.95 respectively

Petrol & diesel prices per litre – Rs 100.38 & Rs 91.31 in Bhopal, Rs 98.65 & Rs 90.11 in Mumbai, and Rs 103.27 & Rs 95.70 in Rajasthan’s Sri Ganganagar pic.twitter.com/3EyQNprLM1

— ANI (@ANI) May 14, 2021