पेट्रोल और डीजल की कीमते हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही हैं. ऐसे में लगातार पांचवे दिन तेल के दाम बढ़े हैं. इन कीमतों के बढ़ने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम के बीच मात्र 9 रुपये 70 पैसे का अंतर रह गया है. पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दाम आम आदमी की जेब पर बुरा असर डाल रहे हैं.

तेल के भाव और बढ़ेंगे?

वैश्विक बाजार में तेल के भाव में तेजी दर्ज की जा रही है. ऐसे में भारत में पेट्रोल और डीजल के भाव में आग लगी हुई है. बेंट क्रूड ऑयल कल से ही 60 डॉलर के पार चल रहा है. हाल ही में ब्रेंट क्रूड ऑयल ने 61 डॉलर के लेवल को भी पार कर दिया था. ऐसे में जनवरी 2020 के बाद तेल का यह सबसे उच्चतम भा है. विशेषज्ञों के मुताबिक तेल के भाव में आगे भी तेजी बनी रहेगी.

क्या है पेट्रोल और डीजल का रेट

अगले पेट्रोल की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 88.44 रुपये, मंबई में 94.93 रुपये, कोलकाता 89.73 रुपये, चेन्नई में 90.70 रुपये प्रति लीटर हो गया है. अगर डीजल के भाव की बात करें तो दिल्ली में 78.74 रुपये, मुंबई में 85.70 रुपये, कोलकाता में 82.33 रुपये और चेन्नई में 83.86 रुपये प्रति लीटर हो चुका है.

बता दें कि आप मैसेज के माध्यम से भी पेट्रोल डीजल के दाम का पता लगा सकते हैं. IOC आपको यह सुविधा दे रहा है. आप अपने मोबाइल में RSP और शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजें. इसके बाद आपके फोन नंबर पर आपके शहर के पेट्रोल और डीजल का रेट आ जाएगा.