Petrol Price Hike Today: पेट्रोल की कीमत फिर आज बेलगाम हो गई है. सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज छठे दिन पेट्रोल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है जबकि डीजल के दाम कोई बदलाव नहीं हुआ है. पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो वहीं आज डीजल के दाम स्थिर हैं. सुबह-सुबह जारी रेट के मुताबिक पेट्रोल के दामों में 31 से 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. बता दें कि लगातार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इससे कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुके हैं. रोजाना बढ़ रहे पेट्रोल-डीजल के कीमत से आम आदमी की आमदनी पर असर पड़ रहा है, जरूरत के हर सामान के दाम बढ़ रहे हैं.

दिल्ली में पेट्रोल 110 के पार, मुंबई में 110 रुपये प्रति लीटर

दिल्ली में पेट्रोल का दाम 110.04 रुपये जबकि डीजल का दाम 98.42 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115.85 रुपये व डीजल की कीमत 106.62 रुपये प्रति लीटर है. कोलकाता में पेट्रोल का दाम 110.49 रुपये जबकि डीजल का दाम 101.56 रुपये लीटर है. वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 106.66 रुपये लीटर है तो डीजल 102.59 रुपये लीटर है.

Price of petrol & diesel in #Delhi at Rs 110.04 per litre (up by Rs 0.35) & Rs 98.42 per litre respectively today.

Petrol & diesel prices per litre- Rs 115.85 & Rs 106.62 in #Mumbai; Rs 110.49 & Rs 101.56 in #Kolkata; Rs 106.66 & Rs 102.59 in #Chennai respectively pic.twitter.com/D643w6tZQa

— ANI (@ANI) November 2, 2021