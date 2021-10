Petrol Price Hike Today: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल के भावों में वृद्धि की है. पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, तो डीजल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं. इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम बढ़कर 104.44 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. वहीं डीजल के रेट 93.17 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं.Also Read - दिल्ली में 180 साल पुरानी रामलीला पर लगा ब्रेक, पुराने दिनों को याद कर भावुक हो रहे शहरवासी

In #Delhi, #petrol price rose 30 paise per litre and #diesel was hiked by 35 paise per litre.

In Delhi, petrol is now retailing at Rs 104.44 per litre and diesel is available at Rs 93.17 per litre after the latest price revision. pic.twitter.com/LaeL3XnTMh

— IANS Tweets (@ians_india) October 11, 2021