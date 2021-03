Petrol price hike: अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार (Crude oil inventory increased) में बीते चार सप्ताह से हो रही बढ़ोतरी के चलते तेल के दाम पर लगाम लग लग गई है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार (International market) में गुरुवार को लगातार पांचवें सत्र में कच्चे तेल की कीमतों में (Crude oil price) गिरावट दर्ज की गई. उधर, घरेलू तेल विपणन कंपनियों ने लगातार 19वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया (No change in petrol and diesel price) है. Also Read - Does petrol - diesel come under GST: 'पेट्रोल, डीजल और पीएनजी गैस जीएसटी के तहत लाने का प्रस्ताव नहीं'

जानकार बताते हैं कि तेल के दाम में आई इस गिरावट से भारत में पेट्रोल और डीजल की महंगाई में कितनी राहत मिलेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में और गिरावट आती है तो पेट्रोल और डीजल कीमतों में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी की संभावना कम रहेगी जिससे उपभोक्ताओं को उनकी जेब पर पड़ने वाले दबाव से राहत जरूर मिलेगी. Also Read - Crude oil price: कच्चे तेल में बढ़ोतरी जारी, 70 डॉलर के पार पहुंचा ब्रेंट क्रूड

इंडियन ऑयल की वेबसाइट (IOC)के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम क्रमश: 91.17 रुपये, 91.35 रुपये, 97.57 रुपये और 93.11 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बने हुए हैं. डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में स्थिरता के साथ क्रमश: 81.47 रुपये, 84.35 रुपये, 88.60 रुपये और 86.45 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई हैं. Also Read - Petrol Price Today 10 March 2021: लगातार 11वें दिन पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बदले, जानिए-अपने शहर में तेल के भाव

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर ब्रेंट क्रूड के मई डिलीवरी अनुबंध में गुरुवार को बीते सत्र से 0.84 फीसदी की नरमी के साथ 67.43 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था.

वहीं, न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज (नायमैक्स) पर डब्ल्यूटीआई के अप्रैल अनुबंध में बीते सत्र से 0.80 फीसदी की गिरावट के साथ 63.08 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था.

अमेरिकी एजेंसी एनर्जी इन्फोरमेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ईआईए के अनुसार अमेरिका में बीते सप्ताह तेल के भंडार में 24 लाख बैरल का इजाफा हुआ है.

(IANS)