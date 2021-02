Petrol Price In Delhi: घरेलू बाजार में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में तेजी बनी हुई है. ब्रेंट क्रूड 63 डॉलर के करीब पहुंच गया है. जिसका असर घरेलू बाजार में देखा गया है. इसके पहले 2 दिन तक पेट्रोल-डीजल के दामों में स्थिरता देखी जा रही थी. दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के दाम 35 पैसे बढ़ाए गए हैं. राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 90.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 81.32 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. ये दाम ऑल टाइम हाई (All Time High) पर हैं. Also Read - Petrol-diesel price hike: लगातार 12 दिनों तक बढ़ने के बाद दूसरे दिन नहीं बदले तेल के दाम, जानिए- अपने शहर में क्या हैं रेट?

देश के सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम All Time High Price पर पहुंच चुके हैं. चालू माह में अभी तक 13 बार तेल के दाम बढ़ाए गए हैं. इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 3.63 रुपये और डीजल 3.84 रुपये महंगे हुए हैं. Also Read - Diesel And Petrol Price: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें क्या है ताजा रेट

बता दें, दिल्ली में 1 जनवरी से अब तक पेट्रोल 7.12 रुपये और डीजल 7.45 रुपये महंगे हो चुके हैं. नए साल में अब तक 25 किस्तों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. Also Read - Petrol - Diesel Price Today: नए साल में अब तक 23 किस्तों में बढ़ाए गए तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये के पार, जानिए- अपने शहर में आज के रेट

जानिए- अपने शहर में तेल के दाम

दिल्ली में आज पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है. पेट्रोल के दाम 35 पैसे बढ़कर 90.93 रुपये प्रति लीटर हो गए और डीजल के दाम 35 पैसे बढ़कर 81.32 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं.

मुंबई में भी आज पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं. पेट्रोल के दाम 34 पैसे बढ़कर 97.34 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 38 पैसे बढ़कर 88.44 रुपये प्रति लीटर पर हैं.

कोलकाता में पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव किया गया है. राज्य में VAT घटने से तेल सस्ता हो गया है. कल के मुकाबले 66 पैसे घटकर 91.78 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 36 पैसे कम होकर 84.56 रुपये प्रति लीटर हैं.

चेन्नई में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है. पेट्रोल के दाम 31 पैसे बढ़कर 92.90 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 33 पैसे बढ़कर 86.31 रुपये प्रति लीटर हैं.

बेंगलुरु में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है. पेट्रोल-डीजल 37 पैसे महंगे हो गए हैं. नए दाम 93.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 86.21 रुपये प्रति लीटर हैं.

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल के भाव हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं. पेट्रोल-डीजल का रोज़ का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं.