Petrol Price: जहां एक ओर पूरे देश में पेट्रोल (Petrol price) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है. वहीं, मेघालय सरकार (Meghalaya Government) ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाने का फैसला किया है. मेघालय सरकार ने मंगलवार को राज्य में ईंधन की कीमत 5.4 रुपये प्रति लीटर कम करने का फैसला लिया है. इससे पहले, राज्य सरकार ने ईंधन की कीमतों को 2 रुपये प्रति लीटर कम किया था. Also Read - Petrol-Diesel LPG Price Hike: बिहार के CM Nitish Kumar ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर क्या कहा-देखें Video

सरकार की इस घोषणा से काफी राहत मिलेगी. खासकरके उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो ईंधन की कीमतें बढ़ने से ज्यादा प्रभावित हुए हैं. इसके अलावा, डीजल की कीमतों में भी 5.1 रुपये की कमी देखी गई. नई कीमतें मंगलवार से लागू मानी जाएंगी. Also Read - पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों का किया विरोध, दिग्विजय सिंह सहित 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangama) ने ट्वीट करके बताया कि राज्य सरकार ने 2 रुपये प्रति लीटर की पिछली छूट के अलावा, अन्य जिलों में मामूली बदलाव के साथ मेघालय के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल की कीमत में 5.4 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 5.1 रुपये प्रति लीटर की कमी करने का फैसला किया है. Also Read - मेघालय सरकार ने कक्षाओं के मुताबिक तय किया स्कूली बच्‍चों के बस्तों का वजन

In addition to the previous rebate of Rs. 2 per litre, Government has decided to reduce the petrol price further by Rs.5.4 per litre and diesel by Rs. 5.1 per litre to offer relief to consumers of #Meghalaya with slight variations in other Districts.

— Conrad Sangma (@SangmaConrad) February 16, 2021