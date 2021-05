Petrol Price Today 12 May, 2021: देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होते ही सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले नौ दिनों में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. जिससे महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. 12 मई को पेट्रोल की कीमतों में 22 से 25 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल के रेट्स में 24 से 27 पैसे तक बढ़ोतरी की गई है. जिसका परिणाम यह है कि देश के कई शहरों में पेट्रोल के भाव 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गए हैं. आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल 82.61 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. Also Read - Petrol-Diesel Prices Today 11 May, 2021: फिर बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, मुंबई में पेट्रोल 98 रुपये के पार, जानिए- आज क्या हैं आपके शहर में तेल के रेट

पिछले छह दिनों में ही 1.47 रुपये महंगा हुआ पेट्रोल Also Read - पेट्रोल, डीजल की कीमतों में तेजी बरकरार, 28 से 31 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी

राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद 4 मई से ही सरकारी तेल कंपनियों द्वारा तेल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं. बीते 9 दिनों में से 7 दिन तेल कीमतों में बढ़ोतरी की गई है. जबकि 2 दिन कोई बदलाव नहीं हुआ. इन 7 दिनों में पेट्रोल 1.65 रुपये, जबकि, डीजल 1.88 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. Also Read - Petrol-Diesel Price: ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज फिर बढ़ाए पेट्रोल-डीजल के रेट, जानिए- आज क्या हैं भाव?

जानिए- अपने शहर में किस भाव पर बिक रहा है तेल

दिल्ली में पेट्रोल 92.05 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.61 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है.

मुंबई में पेट्रोल 98.36 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.75 रुपये प्रति लीटर है.

चेन्नई में पेट्रोल 93.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.49 रुपये प्रति लीटर है.

कोलकाता में पेट्रोल 92.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.45 रुपये प्रति लीटर है.

श्रीगंगानगर में पेट्रोल 102.96 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.33 रुपये प्रति लीटर है.

अनूपपुर में पेट्रोल 102.66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.33 रुपये प्रति लीटर है.

रीवा में पेट्रोल 102.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.73 रुपये प्रति लीटर है.

इंदौर में पेट्रोल 100.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.04 रुपये प्रति लीटर है.

भोपाल में पेट्रोल 100.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.95 रुपये प्रति लीटर है.

जानें- कैसे चेक करें अपने शहर में तेल के रेट्स

आप SMS के जरिए पेट्रोल डीजल की कीमत का पता लगा सकते हैं. पेट्रोल डीजल की कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे अप्डेट की जाती है. यह काम सरकारी तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है. इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आपको RSP के साथ अपने शहर का कोड टाइप कर 9224992249 नंबर पर SMS भेजना होगा. हर शहर का कोड अलग होता है. ये आप आईओसीएल की वेबसाइट से देख सकते हैं. वहीं BPCL कस्टमर RSP लिखकर 9223112222 और एचपीसीएल कस्टमर HPPrice लिखकर 9222201122 मैसेज भेजकर अपने शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत जान सकते हैं. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना सुबह 6 बजे बदलाव होता है.