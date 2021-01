Petrol Price Today: अंतरराष्ट्रीय बाजार (International market) में कच्चे तेल की कीमतों में सुस्ती नजर आ रही है. कच्चे तेल के रेट 55 डॉलर प्रति बैरल पर बने हुए हैं. वहीं, घरेलू बाजार में आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल (Petrol diesel price) के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दो दिनों की तेजी के बाद सरकारी तेल कंपनियों (Government oil companies) ने पेट्रोल-डीजल के दाम में आज कोई बदलाव नहीं किया है. Also Read - Petrol Price: 2 दिन बढ़ने के बाद आज पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानिए-अपने शहर में क्या हैं तेल के रेट

बता दें, जनवरी माह में अब तक 10 किस्तों में पेट्रोल-डीजल के दामों (Petrol diesel price in Delhi) में बढ़ोतरी की गई है. इससे करीब सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम अपने अब तक के शिखर पर पहुंच गए हैं.

वहीं, दुनिया के कई देशों में कोरोना के कारण लॉकडाउन लगने से कच्चे तेल की मांग में कमी की आशंका दिखाई दे रही है. जिससे कच्चे तेल के दामों में मामूली नरमी देखी जा रही है.

जानिए- अपने शहर में तेल के रेट (Know oil rates in your city)

दिल्ली में आज 29 जनवरी को पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पेट्रोल कल के भाव 86.30 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. डीजल कल के भाव 76.48 रुपये प्रति लीटर पर है.

मुंबई में पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पेट्रोल कल के ही भाव 92.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 83.30 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है.

कोलकाता में आज पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. पेट्रोल के दाम 87.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 80.08 रुपये प्रति लीटर पर हैं.

चेन्नई में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है. पेट्रोल के दाम 88.82 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 81.71 रुपये प्रति लीटर पर हैं.

बेंगलुरु में पेट्रोल-डीजल के दाम में बदलाव नहीं किया गया है. पेट्रोल के दाम 89.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 81.10 रुपये प्रति लीटर पर हैं.

देश के 4 मेट्रो शहरों के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम सबसे अधिक है. इंडियन ऑयल (Indian oil) की वेबसाइट के मुताबिक, पेट्रोल के दाम 98.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 90.12 रुपये प्रति लीटर हैं. वहीं, वेबसाइट के मुताबिक, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के रेट 101.15 रुपये प्रति लीटर हैं.

गौरतलब है कि पेट्रोल-डीजल के भाव हर रोज बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं. पेट्रोल-डीजल का रोज़ का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं.