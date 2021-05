Petrol- diesel prices on 21 May 2021, Petrol- diesel prices Today: दो दिन के बाद एक बार आज सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol and diesel prices) बढ़ गए. देश में पेट्रोल की कीमत में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में आज 33 पैसे की बढ़ोतरी की गई है. यह बढ़ोतरी राज्यों के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं द्वारा पेट्रोल और डीजल पोस्ट की दैनिक दरों को संशोधित करने के बाद शुरू हुई है. मुंबई में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पास पहुंच गया है. आज वहां, पेट्रोल 97.86 रुपए और डीजल 89.17 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. जबकि देश की राजधानी दिल्‍ली में दिल्‍ली पेट्रोल का भाव 91.53 और डीजल 82.06 है. Also Read - Coronavirus: दिल्ली के अस्पताल में कोरोना विस्फोट, 80 डॉक्टर हुए संक्रमित, 1 की मौत

राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेताओं के मूल्य अधिसूचना के अनुसार. राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल अब 91.53 रुपए प्रति लीटर और डीजल 82.06 रुपए प्रति लीटर आता है. कराधान (वैट) की स्थानीय घटनाओं के आधार पर देश भर में दरों में वृद्धि की गई है और राज्य से अलग-अलग हो रहे हैं. यहां 10 मई 2021 को चार मेट्रो शहरों में डीजल और पेट्रोल के मूल्य अंतर को देखा जा रहा है. Also Read - Daughter Buried Mother's Body: कोरोना ने पिता को छीना, चार दिन बाद मां की मौत, गरीब बेटी ने PPE किट पहन अकेले मां को दफनाया, देखें दिल चीर देने वाली तस्वीर

शहर पेट्रोल दिल्‍ली

दिल्‍ली 91.53 82.06

मुंबई 97.86 89.17

चेन्‍नई 93.38 86.96

कोलकाता 91.66 84.90 Also Read - Redmi Note 10S स्मार्टफोन Amazon पर हुआ लिस्ट, 13 मई को भारत में होगा लॉन्च

केंद्र सरकार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 32.98 रुपये प्रति लीटर वसूल करती है और राज्य सरकार का बिक्री कर या वैट 19.55 रुपए है. दिल्‍ली में डीजल के लिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 31.83 रुपए और वैट 10.99 रुपए है. डीजल के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क 31.83 रुपए और वैट 10.99 रुपए है. इसके अलावा कीमत में पेट्रोल पर न्यूनतम 2.6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 2 रुपए का डीलर कमीशन भी शामिल है. पेट्रोल और डीजल की कीमतें दैनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और विदेशी विनिमय दरों के अनुरूप संशोधित की जाती हैं.

पेट्रोल, और डीजल की कीमतों की संरचना को देखते हुए, भारत भर में ईंधन की दर राज्य से भिन्न होती है. राज्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों पर निर्भर करती हैं. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर का आंकड़ा पार कर चुके हैं.