Indian Railway: भारतीय रेलवे (Indian Railway) 6 जनवरी से ट्रेनों का किराया बढ़ाने जा रहा है. कितना किराया बढ़ाने जा रहा है, इसे लेकर खबरों में कहा गया है कि टिकटों की कीमत में 15 रुपये का आरक्षण शुल्क शामिल किया गया है और आज से ही यानि 6 जनवरी से ही ट्रेनों के टिकट के दाम बढ़ जाएंगे. लेकिन रेलवे ने इस तरह की समाचारों का खंडन किया है कि किराया बढ़ाये जाने की सूचना गलत है. Also Read - Indian Railway Fare Hike News: क्या बढ़ने वाला है ट्रेन का किराया? रेलवे की तरफ से आया यह जवाब...

खबरों में कहा गया है कि जल्द ही रेलवे उन ट्रेनों के संचालन को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से रोक दी गई थीं. हालांकि, इन ट्रेनों के चलने से पहले ही छह जनवरी से कई ट्रेनों के किराये में बढ़ोतरी होने जा रही है. इसके साथ ही सीट आरक्षण अनिवार्य रहेगा क्योंकि इससे यात्रियों की संख्या के दबाव में कमी आएगी. Also Read - Indian Railways/IRCTC Latest Update: 6 जनवरी तक कैंसिल की गई हैं ये सभी ट्रेनें, चेक कर लें List

खबरों में कहा गया था कि सभी टिकटों की कीमत में 15 रुपये का आरक्षण शुल्क शामिल किया जाएगा. आरक्षण ऑनलाइन या टिकट विंडो से करवाया जा सकता है. हालांकि, टिकट विंडो ट्रेन के चलने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक खुली रहेगी. नए दिशा-निर्देशों के आरक्षण अनिवार्य रहेगा, फिर यात्रा की दूरी कितनी भी कम क्यों न हो. Also Read - Indian Railway ने रच दिया इतिहास, बनाई दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन, तस्वीरें देखें

Claim: Several media outlets have reported that Indian Railways is planning to raise passenger fares from January 6, 2021.#PIBFactCheck: This claim is #Fake and #Baseless. There is NO proposal under consideration to increase the fares. pic.twitter.com/qkOxCejapx

