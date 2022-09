नई दिल्ली: भारत और सऊदी अरब ने रुपये और रियाल में व्यापार को संस्थागत रूप देने की व्यवहार्यता तथा वहां यूपीआई (UPI) और रूपे कार्ड पेश किये जाने पर चर्चा की है. वाणिज्य मंत्रालय के बयान के अनुसार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के 18-19 सितंबर को रियाद यात्रा के दौरान अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गयी. वह भारत-सऊदी अरब रणनीतिक भागीदारी परिषद की मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल हुए. पीयूष गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री शहजादा अब्दुलअजीज बिन सलमान अल-सऊद ने परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश पर समिति की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की. बयान के अनुसार, ‘‘व्यापार और वाणिज्य का दायरा बढ़ाने, व्यापार बाधाओं को दूर करने, सऊदी अरब में भारतीय औषधि उत्पादों के स्वत: पंजीकरण और विपणन मंजूरी, रुपये-रियाल व्यापार को संस्थागत बनाने की व्यवहार्यता, सऊदी अरब में यूपीआई और रुपे कार्ड की शुरुआत जैसे विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई.’’Also Read - Google Pay की मदद से एक और UPI आईडी कैसे बनाएं, स्टेप बाई स्टेप जानें तरीका

India-Saudi Arabia identify over 40 areas of cooperation across sectors.

It is a key takeaway of the Ministerial meeting of Committee on Economy & Investments that I co-chaired with their Minister of Energy, HRH Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud.

📖 https://t.co/GjVfiJiZxc pic.twitter.com/6F2CknmRtm

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 19, 2022