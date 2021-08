PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme: कोरोना महामारी ने दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया है. देश में भी छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े कारोबारियों तक लाखों लोग आर्थिक रूप से परेशान हो गए हैं. इस पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए लोगों की मदद कर रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम (PM FME Scheme) लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं.Also Read - PM Kisan FPO Yojana: जानिए- क्या है FPO और इस योजना से कैसे मिलती है किसानों को मदद?

योजना के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़ी योजना है. जो लोग खाद्य उद्योग में अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सरकार मदद के रूप में मोटी रकम देती है. सरकार की मदद से लोग घर बैठे अपना काम शुरू कर सकते हैं. हाल ही में लोकसभा में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने खाने-पीने का कारोबार करने वाले लोगों के लिए चलाई जा रही इस नई योजना के बारे में बताया था. इस योजना के लिए सरकार ने 5 साल में 10 हजार करोड़ रुपये की मदद करने की योजना बनाई है.

35 हजार करोड़ का निवेश, 9 लाख लोगों को रोजगार

इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है. इसके तहत छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रसंस्करण सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और इनक्यूबेशन केंद्रों सहित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. यह योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए शुरू की गई थी ताकि छोटे व्यवसायी इसे अपना सकें और अपना काम बढ़ा सकें. सरकार को यकीन है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था में 35,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 9 लाख नौकरियों का सृजन होगा.

राज्य तय करेंगे ‘एक जिला एक उत्पाद’

मंत्रालय के अनुसार कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले के लिए एक खाद्य उत्पाद की पहचान करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी. इन उत्पादों की सूची में आम, आलू, लीची, टमाटर, साबूदाना, कीनू, भुजिया, पेठा, पापड़, अचार, बाजरा आधारित उत्पाद, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मांस के साथ-साथ पशु चारा शामिल हैं. एक विशिष्ट एक उत्पाद के आधार पर चयनित उत्पादों का उत्पादन करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाएगी. उदाहरण के लिए जिस जिले में मक्के का बंपर उत्पादन होता है, वहां कुरमुरे, पॉपकॉर्न… जैसे उत्पादों की इकाइयां स्थापित की जा सकती हैं.

10 लाख रुपये तक की मिलेगी मदद

मंत्रालय के निर्देश के अनुसार एक उत्पादन इकाई को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ छोटे उद्योगों और समूहों के लिए ब्रांड विकसित करना चाहते हैं तो मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए भी सहायता दी जाएगी. वहीं अगर आप स्वयं सहायता समूह चलाना चाहते हैं तो सरकार की ओर से आपको 40 हजार रुपये मिल सकते हैं.

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

PBNS की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स FME के ​​पोर्टल (https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Login) पर जाना होगा. ) आप यहां जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके बाद आप सारी जानकारी भरकर और प्लान शेयर कर आवेदन कर सकते हैं.

बता दें, लोगों की सुविधा के लिए मंत्रालय द्वारा हर जिले में रिसोर्स पर्सन बनाए गए हैं, जो यूनिटों की डीपीआर तैयार करते हैं. साथ ही, आप बैंक से ऋण लेने, एफएसएसएआई मानक को पूरा करने और पंजीकृत होने के बारे में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. जो इकाईयां स्थापित करना चाहते हैं वे आवेदन के साथ अपनी डीपीआर राज्य के नोडल अधिकारी को भेज सकते हैं.

#OneYearofPMFMEScheme | The @PMFMEScheme support clusters & groups such as FPOs, Self Help Groups, and producer cooperatives along with their entire value chain storage, common processing, marketing, and many more. pic.twitter.com/YyeNNKXPJZ

— FOOD PROCESSING MIN (@MOFPI_GOI) July 31, 2021