PM Jan Dhan Account: 2014 में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन खाता योजना शुरू की थी. इस योजना के कई फायदे हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने इस खाते में एक बार फिर 500-500 रुपये भेजा है. कोरोना संकट के बीच केंद्र और राज्य सरकारें अपनी सभी योजना का लाभ इस खाते के जरिए दे रही हैं. वैसे जन धन खाता खोलना बहुत आसान है. अगर आपके पास किसी बैंक में पहले में बचत खाता है तो आप उस खाते को जन धन खाते में बदल भी सकते हैं.

पुराने खाते को जनधन खाते में ऐसे बदलें (Convert your old account into a Jan Dhan account)

किसी भी पुराने बैंक खाते को जनधन खाते में बदलना बेहद आसान है. इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें….

स्टेप 1: सबसे पहले बैंक ब्रांच जाइए.

स्टेप 2: वहां एक फॉर्म भरिए और अपने खाते के एवज में RuPay कार्ड के लिए आवेदन कीजिए.

स्टेप 3: फॉर्म भरने के बाद इसे बैंक में सब्मिट करें.

स्टेप 4: इसके बाद आपका खाता जनधन खाते में बदल जाएगा.

जन धन खाते के फायदे (Benefits of Jan Dhan account in hindi)

प्रधानमंत्री जन धन खाते में कई ऐसी सुविधाएं मिलती है जिसके लिए समान्य बचत खाते में भुगतान करना पड़ता है. जैसे-

1. जनधन खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता है.

2. खाता धारक को निशुल्क मोबाइल बैंकिंक की सुविधा मिलती है.

3. जनधन खाता धारक आपने खाते से 10 हजार रुपये का ओवरड्राफ्ट कर सकता है. यानी खाते में पैसा नहीं होने पर भी वह 10 हजार रुपये निकाल सकता है. हालांकि यह सुविधा खाता खुलवाने के कुछ महीने बाद मिलती है.

4. इस खाते के साथ निशुल्क दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा होता है.

5. इसमें 30 हजार का बीमा भी होता है. खाताधारक के निधन पर उसके द्वारा नामित व्यक्ति को यह मिलता है.

6. खाताधारक इस खाते के जरिए आसानी से बीमा और पेंशन योजना की खरीद कर सकता है.

7. इस खाते में कोई न्यूनतम बैंलेस की जरूरत नहीं पड़ती. अगर आप चेक बुक की सुविधा ले रहे हैं तो आपको न्यूनतम बैंलेस मेंटेन करना होगा.