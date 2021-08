PM Jan-Dhan Yojana: केंद्र सरकार की पीएम जन धन योजना को आम जनता ने खूब पसंद किया है. इस योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या कुछ वर्षों में तीन गुना हो गई है. वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है कि पीएम जन धन योजना के खातों में तीन गुना बढ़ोतरी हुई है. बता दें, खातों की संख्या मार्च 2015 में 14.72 करोड़ से बढ़कर 21 जुलाई 2021 तक 42.76 करोड़ खातों में पहुंच गई है.Also Read - Driving License Latest Update: ड्राइविंग लाइसेंस, RC, फिटनेस पर बड़ी राहत, सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई वैधता

The deposits in #PMJDY accounts have achieved manifold growth since inception (from Rs. 15,670 Crore in Mar’15 to Rs. 145,551 Crore till Mar’21). A great testimony to the success of Financial Inclusion Program. #PMJDY #PMJanDhanYojana pic.twitter.com/WBuLDKSy7H

