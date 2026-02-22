Hindi Business Hindi

Pm Kisan 22nd Installment Check If Your Name Is On List Not Let Your 2000 Rupess Get Stuck

PM kisan की हर किस्त से पहले जारी होती है लाभार्थियों की लिस्ट, देखें 22वीं सूची में आपका नाम है या नहीं? कहीं अटक ना जाएं 2000 रुपये

PM Kisan Beneficiary List 2026: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकार 22वीं किस्त जारी करने से पहले लभार्थियों की लिस्ट जारी की है. आइये जानते हैं कि सरकार ने ये लिस्ट कहां जारी की है और इसमें किसान अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं...

PM Kisan 22nd Installment: क्या होली से पहले आएगी 22वीं किस्त? यहां देखें नई लाभार्थी सूची और स्टेटस

PM Kisan 22nd Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत देश के पात्र किसानों को साल 2026 की पहली बड़ी सौगात मिलने वाली है. केन्द्र सरकार ने किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के लभार्थियों की सूची जारी की है. लिस्ट जारी होने के बाद से लोगों में होली से पहले 22वीं किस्त की राशि आने की उम्मीद जगी है.

क्या होली से पहले आएगी 22वीं किस्त?

आमतौर पर पीएम किसान योजना की किस्तें हर चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं. पिछली किस्त नवंबर के मध्य में आई थी, उस हिसाब से अगली किस्त फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह (होली के आसपास) में आने की पूरी संभावना है. सरकार अक्सर त्योहारों के मौके पर किसानों को यह आर्थिक मदद प्रदान देती है, ताकि वे खुशी-खुशी त्योहार मना सकें.

सरकार ने कहां जारी की बेनिफिशियरी लिस्ट?

सरकार हर किस्त जारी करने से पहले लाभार्थियों की सूची (Beneficiary List) को अपडेट करती है. यह सूची आधिकारिक पोर्टल pmkisan.gov.in पर उपलब्ध कराई जाती है. जिन किसानों का नाम इस लिस्ट में होता है, केवल उन्हीं के खाते में 2,000 रुपये की राशि भेजी जाती है.

लाभार्थी सूची में अपना नाम कैसे चेक करें?

यदि आप भी चेक करना चाहते हैं कि आपको 22वीं किस्त मिलेगी या नहीं, लभार्थियों की सूची में आपका नाम है कि नहीं, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके चेक कर सकते हैं,

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं,

होमपेज पर फॉर्मर्स कॉर्नर (Farmers Corner) सेक्शन में लभार्थियों की सूची (Beneficiary List) के ऑप्शन पर क्लिक करें,

अब यहां पर अपने राज्य (State), जिला (District), उप-जिला (Sub-District), ब्लॉक (Block) और गांव (Village) को सेलेक्ट करें,

उसके बाद गेट रिपोर्ट (Get Report) के ऑप्शन पर क्लिक करें. क्लिक करते ही आपके गांव के सभी लाभार्थियों की सूची स्क्रीन पर खुल जाएगी. इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें अपना पर्सनल स्टेटस

किस्त आने से पहले अपना स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है ताकि कोई तकनीकी खामी हो तो उसे सुधारा जा सके.

इसके लिए सबसे पीएम किसान की अधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्टेटस जानें (Know Your Status) के ऑप्शन पर क्लिक करें,

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें,

यहां चेक करें कि आपकी e-KYC, Aadhaar Bank Seeding और Land Seeding हां (YES) है या नहीं. अगर इनमें से कोई भी नो (NO) है, तो आपकी किस्त रुक सकती है.

ऐसे में जागरूक किसान को समय से पहले लभार्थी सूची में अपना नाम और अपने एप्लीकेशन का रियल स्टेटस देख कर निश्चिंत हो जाना चाहिए.