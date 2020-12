PM Kisan Nidhi: पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Nidhi Scheme) की 7वीं किस्त कब आएगी, क्या आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो हम आपको आज बताएंगे कि आखिर कब 2000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी. ये पैसे 25 दिसंबर के दिन आपके अकाउंट में आएंगे. दोपहर 12 बजे 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसे आप इस समय के बाद कभी भी निकाल सकते हैं. बता दें कि 25 दिसंबर के दिन पीएम मोदी जनता को भी संबोधित करेंगे. इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है. ऐसे में पीएम मोदी ने इस खास अवसर पर जनता के साथ संवाद करने का ऐलान भी किया था. Also Read - PM Kisan Nidhi Status: इस दिन आपके बैंक खाते में आएंगे 2000 रुपये, ऐसे पता करें खाते का स्टेटस

अगर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आप भी शामिल होना चाहते हैं तो आप https:PMEvents.ncog.gov.in लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. बता दें किसान सम्मान निधि योजना के तहत देशभर के किसानों को सरकार की तरफ से हर साल 6000 रुपये की राशि दी जाती है.

अकाउंट में चेक करें स्टेटस कोड

पैसे आपके अकाउंट में आए या नहीं इसके लिए आपको स्टेटस चेक करना होगा. यदि यहां FTO is Generated and Payment confirmation is pending लिखा दिख रहा है तो यो मानिए की जल्द ही आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे. वहीं अगर आपके स्टेटस में Rft Signed by State Government लिखा आ रहा है इसका मतलब है कि ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट किया गया है. यानी आपके द्वारा दी गई जानकारी को चेक कर लिया गया है और इसे आगे भेज दिया गया है.

बता दें कि अगर आप भी किसान हैं और किसान सम्मान निधि योजना का भाग हैं बावजूद इसके आपके खाते में 2000 रुपये की राशि नहीं आई तो आप टोल फ्रीन नंबर 155261 या टोल फ्री 1800115526 या फिर आप किसान मंत्रालय के नंबर 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं. ये नंबर किसानों की मदद के लिए ही जारी किए गए हैं.