पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का पैसा जल्द किसानों के खाते में पहुंचने वाला है. पीएम किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त (PM Kisan 8th installment) के ट्रांसफर किए जाने की तारीख तय हो गई है. भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) 14 मई को सुबह 11 बजे किसानों से बातचीत करेंगे. इसके बाद PM Kisan Samman Nidhi की आठवीं किस्‍त जारी करेंगे. इस प्रोग्राम को https://pmindiawebcast.nic.in/ पर आप देख सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में पहले यह कहा गया था कि राज्य सरकारों ने Rft (Request For Transfer) Sign कर दिया है और केंद्र सरकार पहले ही Fto (Fund Transfer Order) जनरेट कर चुकी है. कई किसानों के खाते में Rft Signed by State For 8th Installment स्‍टेट्स दिख रहा है. अगर PM Kisan के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो अपना स्टेटस PMkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं. Also Read - हेमंत बिस्वा सरमा बने असम के 15वें सीएम, पीएम मोदी ने दी बधाई

