PM Kisan Samman Nidhi Scheme: पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में 18000 करोड़ की किसान सम्मान निधि स्कीम की सातवीं किस्त जारी कर दी है. अधिकतर किसानों के बैंक खातों में यह रकम जमा भी हो चुकी है. इसके बावजूद अगर आप किसान हैं और आप योजना की अर्हता रखते हैं, अबतक अगर आपके खाते में रकम नहीं पहुंची तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. आपको https://pmkisan.gov.in पर पूरी जनकारी मिल सकती है.आपको अब तक कितनी किस्त मिली आप यहां यह भी पता कर सकते हैं.

जानिए कैसे कर सकते हैं चेक…

-पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

-यहां आपको राइट साइड पर ‘Farmers Corner’ का विकल्प मिलेगा.

-यहां ‘Beneficiary Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा.

-नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए.

-आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद ‘Get Data’ पर क्लिक करें.

-यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी, यानी कौनसी किश्त कब आपके -खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई.

-सातवीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी.

यदि आपको ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.

इस नंबर पर करें शिकायत

कई लोगों के नाम पिछली लिस्ट में था, लेकिन नई लिस्ट में नहीं है तो इसकी शिकायत आप पीएम किसान सम्मान के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 पर कॉल कर सकते हैं.

मंत्रालय से ऐसे करें संपर्क

पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266

पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261

पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401

पीएम किसान की नई हेल्पलाइन: 011-24300606

पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109

ई-मेल आईडी: pmkisan-ict@gov.in