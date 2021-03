PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत देश के सभी किसानों को सालाना तौर पर 6,000 रुपये किसानों के खाते में डाले जाते हैं, जिससे उनके फसलों की भराई-बोआई और सिंचाई का इंतजाम किया जाता है. सरकार ने अब तक इस योजना के तहत किसानों के लिए सात किस्तें अभी तक जारी किया है. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojana: ऐसे मिलेंगे एकसाथ 4000 हजार रुपये, 31 मार्च तक जल्द कर लें ये काम

लेकिन, अबकी बार की किस्त जारी किए जाने के पहले सरकार की तरफ से उन किसानों को लिस्ट से बाहर करने का फैसला लिया गया है जो अपात्र हैं और नाजायज लाभ ले रहे हैं. इससे उन सही किसानों का हक मारा जा रहा है जो सच में इस श्रेणी में आते हैं. आठवीं किस्त (eighth installment) जारी करने से पहले योजना का लाभ उठा रहे अपात्र किसानों (ineligible farmers) को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है. अगर आपने अब तक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन (registered under this scheme) नहीं कराया है तो 31 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Scheme: किसान निधि योजना के आज पूरे हुए दो साल, PM मोदी ने कही ये बड़ी बात

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के फायदे के लिए किसान के नाम पर खेत या एग्रीकल्चर लैंड (Agricultural Land) होना आवश्यक है. इस योजना से कई ऐसे किसान भी जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर जमीन नहीं है. सरकार ने ऐसे किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है. Also Read - PM kisan Samman Nidhi Yojna Vs Krishak Bandhu Scheme: क्या पीएम मोदी की योजना पर भारी पड़ेगी सीएम ममता की ये स्कीम?

अभी तक संयुक्त परिवार ( Joint Family) के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार (Central Government) ने संयुक्त परिवारों के लिए भी योजना की शर्तों में बदलाव कर दिया है.

अब संयुक्त परिवार के किसानों (joint family farmers) को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा. अगर कोई किसान अपने पारिवारिक खेत में कृषि का काम करता है तो परिवार के उसी किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की जमीन (Cultivated Land) रजिस्टर्ड है. संयुक्त परिवार के किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर कराना होगा.

चूंकि चालू वित्त वर्ष का यह अंतिम माह है. इसलिए सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त जारी कर सकती है. अब तक इस योजना की सात किस्तें जारी हो चुकी हैं और योजना के तहत 14,000 रुपये किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं.

केंद्र सरकार होली के त्यौहार के आस-पास इस योजना की आठवीं किस्त जारी कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह होली के मौके पर किसानों के लिए बड़ा तोहफा होगा. आठवीं सूची जारी होने पर किसान लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

जानकारी के मुताबिक इन राज्यों के किसानों का आधार वेरिफिकेशन के बाद सरकार मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh), यूपी (UP) और बिहार (Bihar) सहित अन्य राज्यों के किसानों का आधार वेरिफिकेशन करेगी. इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर इन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा.

आपके आधार में किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो 31 मार्च तक ठीक करा लें, वर्ना आपकी भी आठवीं किस्त रुक सकती है. आधार कार्ड में हुई गड़बड़ी को आप ऑनलाइन (Aadhaar card online) भी सुधार सकते हैं. तो आइए यहां जानते हैं कि कैसे आधार कार्ड (Aadhaar card) में हुई गड़बड़ी को ठीक करें- -किसान अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर बैंक शाखा में जाना होगा. – ध्यान रखें आप उसी बैंक और ब्रांच में जाएं, जिसका अकाउंट आपने योजना में दिया है. -अधिकारी से बोलें कि आपको बैंक अकाउंट आधार से लिंक करवाना है. -वह कर्मचारी अपने खाते को आधार से लिंक कर देगा. इसके लिए आपसे कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा.

https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर लॉगइन करें Payment Success टैब के नीचे भारत का नक्शा दिखेगा यहां Dashboard लिखा होगा, इसे क्लिक करें इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा यह Village Dashboard का पेज है, यहां आप अपने गांव की पूरी डिटेल ले सकते हैं सबसे पहले स्टेट स्लेक्ट करें, इसके बाद अपना जिला, फिर तहसील और फिर अपना गांव शो बटन पर क्लिक करें इसके बाद आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उस बटन पर क्लिक करें, पूरी डिटेल आपके सामने होगी Village Dashboard के नीचे चार बटन मिलेंगे, अगर आप को यह जानना है कि कितने किसानों का डेटा पहुंचा है तो Data Received पर क्लिक करें, जिनका पेंडिंग है, वो दूसरे वाले बटन पर क्लिक करें.