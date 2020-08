PM kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना(PM kisan Samman Nidhi) के तहत छोटे किसानों को मजबूत बना रही है. इस योजना से सरकार किसानों को आर्थिक मदद देकर उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगी हुई है. अब देश के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ पा चुके हैं. पीएम किसान सम्मान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) में रजिस्टर्ड किसानों में से करीब चार करोड़ किसानों के खातों में मोदी सरकार दस- दस हजार रुपये भेज चुकी है . सरकार ने यह रुपये पांच किस्तों में भेजा है. केंद्र सरकार अब पीएम किसान योजना की छठी किस्त भेजने की तैयारी में हैं. Also Read - PM kisan Samman Nidhi: दो दिन बाद खाते में आएंगे दो-दो हजार रुपये, इन लोगों के अकाउंट में नहीं आएगा पैसा, देखें लिस्ट

किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) की छठी किस्त में दो दो हजार रुपये भेजे जाएंगे. सरकार ने 1 अगस्त से किसानों के बैंक अकाउंट में यह धनराशि भेजना शुरू कर दिया. अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में हैं तो आप अपना खाता जूरूर चेक करें. अगर आपकी राशि नहीं पहुंची है तो कुछ दिनों के अंतराल में सरकार द्वारा यह दो हजार रुपये भेज दिए जाएंगे. Also Read - PM kisan Samman Nidhi Yojana: इस दिन से सरकार भेजगी दो हजार रुपये की छठी किस्त, जानें कब निकाल पाएंगे अपना पैसा

आपको बता दें कि सरकार ने दिसंबर 2018 से लेकर जुलाई 2020 तक इस योजना की पांचवी किस्त के तहत करीब चार करोड़ किसानों के खातों मे दस हजार रुपये भेजे हैं. सरकार इस योजना में हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. अब तक लगभग चार करोड़ किसानों के खातों में दस दस हजार रुपये भेज चुकी है. Also Read - PM kisan Samman Nidhi Yojana 6th Installment August: 20 दिन बाद किसानों के अकाउंट में आएगी 2000 रुपए की छठी किस्त, योजना लिस्ट में ऐसे चेक करें नाम

पीएम किसान मान धन योजना सहित कई आर्थिक योजनाओं को शुरू किया. पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan Samman Yojana) के तहत अब तक देश के करोड़ों किसान आर्थिक लाभ उठा चुके हैं. इस योजना में किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है जिसे साल में तीन बार दो दो हजार की किस्त के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. अब किसानों के इस साल की तीसरी किस्त आनी शुरू हो गई है. 1 अगस्त के बाद से मोदी सरकार इस योजना से जुड़े किसानों के बैंक खातों में 2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर कर दी कर रही है.

देश में ऐसे लाखों ऐसे किसान हैं जिन्हें केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसका एक मात्र कारण उनके डाक्यूमेंट्स का गलत होना है. जानकारी के अनुसार लाखों किसानों के कागजों में गलती पाई गई है जिसके कारण उनके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त ट्रांसफर नहीं हो पा रही है. ऑधिकारिक वेबसाइट में जाकर अपना डिटेल चेक कर लें और यह भी देख लें कि लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. PM kisan की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी वजह से खाते में पैसा नहीं आ रहा तो फिर किसान को अगली किस्‍त का इंतजार करना चाहिए.

kisan samman nidhi Update your Data Record

रिकॉड डेटा में ऐसे चेक करें अपना नाम (Check your record data For Pm Kisan samman Nidhi Scheme like this)

सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफीशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइए

नए पेज ओपेन होने पर आप Farmers Corner वाले टैब पर क्लिक करें

इसके बाद अगले पेज पर Beneficiary Status का लिंक होगा.

आधार नंबर ( PM kisan Samman Nidhi Yojana status by Aadhar Number)

अकाउंट नंबर( PM kisan Samman Nidhi Yojna status by Account Number)

फोन नंबर( PM kisan Samman Nidhi Yojna status by Mobile Number)की डिटेल पूछी जाएगी.

अगर आपका आधार कार्ड डिटेल गलत दर्ज हो गई है तो इसकी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी.

इसी फार्मर कॉर्नर पर भारत सरकार ने किसानों को रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प दिया है.

PM Kisan Samman Nidhi Yojna Important contact number For Inquiry

Email ID: pmkisan-ict@gov.in

PM Kisan Samman yojna Landline Numbers: 011—23381092, 23382401

PM Kisan Samman Yojna Toll Free Number: 18001155266

PM Kisan Yojana Helpline Number: 155261

PM Kisan another helpline: 0120-6025109