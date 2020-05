Check Name in PM Kisan Samman Nidhi Beneficiary List: कोरोना वायरस की सबसे ज्यादा मार गरीब और किसानों पर पड़ी है. लॉकडाउन की वजह से किसान तबाह हो गया है. ऐसे में सरकार ने किसानों की सहायता के लिए जो स्कीन चलाई है उसके तहत पैसे भेज दिए गए हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को पांच मई 2020 तक पहली किस्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है. इनके खातों में सीधे 2,000 रुपये की वित्तीय मदद पहुंचायी गई है. ऐसे में किन किसानों को ये पैसा मिला, यह आप आसानी से चेक कर सकते हैं. देशभर में PM-kisan samman nidhi scheme के आठ करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं. Also Read - Union Budget 2020: पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत चालू वित्त वर्ष में बजट आवंटन 27.5 प्रतिशत घटा

PM Kisan Samman Nidhi Beneficiary List

लाभार्थी यानी किसान सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं. वेबसाइट पर इस योजना के बारे में तमाम जानकारियां हैं. वेबसाइट पर Farmers Corner नाम से एक टैब है, जहां किसानों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी है. Farmers Corner में छह ड्रॉप डाउन यानी कैटोगरी है. इसमें सबसे पहला New Farmer Registration है. दूसरा Edit Adhar Failure Record है. तीसरा Beneficiary Status चौथा Beneficiary List, पांचवा Status of Self Registered/CSC Farmers और छठा downloan PMKISAN Mobile App है. आपको इसमें से Beneficiary List पर क्लिक करना है. Also Read - देश के 6 करोड़ किसानों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे नए साल का तोहफा

Beneficiary List पर क्लिक करते ही एक नया विंडो खुल जाएगा. इसमें आपको अपना राज्य, जिला, उप जिला, प्रखंड और फिर गांव का चुनाव करना है. इसके ग्रीन कलर में बने आइकॉन Get Report पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपके गांव में पीएम किसान सम्मान योजना के तहत रजिस्टर्ड सभी किसानों का नाम सामने आ जाएगा. यहां पर नाम होने के बाद आप यह मान हो सकते हैं कि आपके खाते में जरूर पैसा आया होगा. लिस्ट में नाम अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार है. ऐसे में आपको अपना नाम खोजने में भी दिक्कत नहीं आएगी. Also Read - मोदी सरकार की इस योजना से 11.5 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा

34,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई

दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 39 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली की मदद से अब तक 34,800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.70 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज की घोषणा की थी. इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नकद भुगतान देने की घोषणा की थी.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने की केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी कर रही हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तरह 20.05 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खाते में 500 रुपये की पहली किस्त के तौर पर 10,025 करोड़ रुपये भेजे गए हैं. इसमें से करीब 8.72 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों ने खातों से निकासी भी की. वहीं 5.57 करोड़ महिला जनधन खाताधारकों के खाते में दूसरी किस्त के तौर पर कुल 2,785 करोड़ रुपये भेजे गए.