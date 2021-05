PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थी किसानों के लिए केंद्र सरकार ने आठवीं किस्त के 2000 रुपये उनके बैंक खाते में जारी कर दिए हैं. हालांकि, जानकारी के मुताबिक कुछ पंजीकृत किसानों के खातों में अभी भी यह किस्त नहीं पहुंची है. PM Kisan Samman Yojana में अगर आप भी पंजीकृत है, तो आपको जल्द ही आठवीं किस्त का अपना स्टेटस चेक कर लेना चाहिए. अगर आपके खाते में अभी भी 2,000 रुपये की यह राशि नहीं आई है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi: अगर पीएम किसान निधि की आठवीं किस्त खाते में नहीं हुई ट्रांसफर तो फटाफट करें ये काम मिल जाएंगे पैसे

इन नंबर्स पर कर सकते हैं कॉल

पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) में रजिस्टर्ड किसान अपने सवाल टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं. किसान पीएम किसान योजना के लिए सरकार द्वारा दिए गए हेल्पलाइन नंबर 011-24300606/ 011-23381092 पर कॉल कर सकते हैं.

हेल्प डेस्क की ले सकते हैं मदद

इसके अलावा आप PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्प डेस्क की मदद से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या आप हेल्प डेस्क की मदद से किसी भी तरह का अपना सवाल रजिस्टर करा सकते हैं और फिर उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. इस हेल्प डेस्क (PM Kisan Help desk) से किसी भी तरह की पूछताछ के लिए आपको आधार नंबर, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर में से किसी एक की आवश्यकता होगी. स्टेटस चेक करने के लिए आप इन तीनों नंबरों के अलावा क्वेरी आईडी का भी उपयोग कर पाएंगे.

अगर ये मैसेज लिखा दिखे तो समझ जाएं फंड ट्रांसफर हो गया है

पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर स्टेटस चेक करने पर आपको अगर स्क्रीन पर ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है और किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.

दरअसल, पीएम किसान योजना की राशि एक तय प्रक्रिया के तहत किसानों को मिलती है। इस प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं और इसमें एक निश्चित समय लगता है.