PM Kisan Samman Nidhi Yojana: क्या आप जानते हैं कि एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की सालाना तीसरी किस्त सरकार जारी करती है. बता दें कि सरकार के द्वारा भेजी जानी वाली 7वीं किस्त का करोड़ों किसानों को अब भी इंतजार है. दरअसल इनके खाते में एक दिसंबर से 2000 रुपये की किस्त आने वाली थी मगर अभी तक नहीं आई. अगर आपके भी बैंक खाते तक अभी तक योजना का पैसा नहीं पहुंचा है तो हम आपको बताते हैं कि आपकी किस्त कहां अटकी हुई है….इइ

इस तरह से भेजा जाता है पीएम किसान निधि का पैसा

पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आपकी राज्य सरकार आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार नंबर और बैंक अकाउंट नंबर को सही पाकर उसे वेरीफाई कर दे. कृषि स्टेट सबजेक्ट होने की वजह से लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि राज्य सरकार आपके रिकॉर्ड को अपनी ओर से वेरीफाई न कर दे. राज्य सरकार के वेरीफाई करने के बाद FTO जेनरेट होता है और केंद्र सरकार पैसा खाते में डाल देती है. तो देर किस बात की, अभी चेक करें कि आपकी किस्त कहां अटकी हुई है- राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास?

इस तरह से जानें कहां अटका है आपका पैसा

-पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं.

-यहां आपको राइट साइड पर ‘Farmers Corner’ का विकल्प मिलेगा.

-यहां ‘Beneficiary Status’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां नया पेज खुल जाएगा.

-नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनिए.

-आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भरिए। इसके बाद ‘Get Data’ पर क्लिक करें.

-यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। यानी कौनसी किश्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई.

-सातवीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां मिल जाएगी.

-यदि आपको ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ये किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.

-अगर Waiting for approval by state लिखा है तो राज्य सरकार के पास मामला अटका हुआ है और पैसे मिलने में थोड़ी देर लगेगी.

-अगर सारे कागजात सही है तो सभी 11.33 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों को सातवीं किस्त का लाभ भी मिलेगा.