PM Kisan Samman Nidhi Yojana Online, Union Buget 2021: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अन्नदाताओं की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM kisan samman nidhi yojana) चला रही है. इस योजना के तहत सरकार 6 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता देती है. ये सहायता की राशि हर चार महीने पर दो-दो हजार रुपये के किश्त में सीधे किसानों के बैंक खाते में डाली जाती है. Also Read - 6 Changes From 1st February: आम बजट में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव, 1 फरवरी से आप पर भी पड़ेगा इसका असर

देश में किसानों के आंदोलन और खेती में लागत को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार इस बार के आम बजट में किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार इस राशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपये सालाना कर सकती है. इसके अलावे सबकी नजर केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर भी है. क्योंकि कोरोना के दौर में भारी संख्या में मजदूर अपने गांवों की तरफ लौट चुके हैं. ऐसे में उनकी आय बढ़ाने और उन्हें उनके घर के पास ही काम दिलाने के लिए सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं में भी आवंटन बढ़ा सकती है. Also Read - Bank Holiday February 2021 Full List: फरवरी महीने में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, इन तारीखों के हिसाब से करें प्लानिंग

माना यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं में आवंटन बढ़ाएगी. इसमें सबसे अहम है कृषि लोन. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इसे बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये तक कर सकती है. अभी तक यह सीमा 15 लाख करोड़ रुपये है. इस तरह इसमें 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. Also Read - Union Budget App Download Link Online: हार्ड कॉपी नहीं इस ऐप में देखिए पूरा बजट, ऐसे करें डाउनलोड

इसके अलावे फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा योजना सहित कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं पर बजट में फोकस हो सकता है. किसान सम्मान निधि के लिए कोई किसान आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है. इसके लिए आपके पास केवल आधार कार्ड और बैंक में खाता होना चाहिए.

अगर अपने किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो आप आसानी से 2-2 हजार रुपये की किस्त की स्थिति जान सकते हैं. आप टॉल फ्री नंबर 1800115526 और हेल्प लाइन नंबर 155261 पर कॉल कर अपने खाते की स्थिति जान सकते हैं.

अगर आप इस योजना में रजिस्टर्ड हैं और आपके खाते में 2000 रुपये की किस्त नहीं आई, तो टोल फ्री नंबर पर फोन कर बात रख सकते हैं. केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं. किसान पीएम-किसान हेल्पलाइन 155261 या टोल फ्री 1800115526 नंबर पर फोन कर सकते हैं. किसान मंत्रालय के नंबर 011-23381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं.