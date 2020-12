PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के करोड़ों किसान एक दिसंबर से पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Yojana)की सातवीं किस्त के आने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है. किसानों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त (PM kisan Samman Nidhi Yojana 7th installment) के बारे किसानों को बड़ी जानकारी दी और बताया कि कब से किसानों के खातों में सातवीं किस्त में मिलने वाले 2000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. किसान आंदोलन (Kisan Andolan) के बीच मध्य प्रदेश में किसान महासम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) के जन्मदिवस यानी 25 दिसंबर से किसानों के खातों में पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी. Also Read - इस राज्य में दो दिन बाद 35 लाख किसानों के खातें में डाले जाएंगे 1600 करोड़ रुपये, क्या आपका भी नाम है शामिल

बता दें कि पीएम किसान योजना की सातवीं किस्त और इस साल की तीसरी किस्त एक दिसंबर से आनी थी लेकिन अभी किसानों के खातों में पैसा नहीं पहुंचा है. अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद किसानों को थोड़ी राहत मिली है और जल्द ही उनका इंतजार भी खत्म होने वाला है. पीएम मोदी ने कहा कि 25 दिसंबर यानी अटल जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे. अगर आप ने भी पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana Installments Updates) के लिए अप्लाई किया है तो आप भी अपना स्टेटस घर बैठे चेक कर सकते हैं.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा देश के लघु किसानों जो कि टैक्स पेयी नहीं है उन्हें हर साल पीएम किसान योजना के तहत 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. किसानों को यह आर्थिक मदद साल में तीन किस्तों के माध्यम से पहुंचाई जाती है. हर किस्त में 2000 रुपये ट्रांसफर होते हैं. अगर आप पीएम किसान योजना की लाभार्थी लिस्ट में शामिल हैं तो आप अपना खाता चेक करते रहें.

बैंक अकाउंट स्टेटस में FTO is Generated and Payment confirmation is pending दिखाई दे तो आप इसका मतलब यह समझें कि आपके डाक्यूमेंट्स चेक कर लिए गए हैं और जल्द ही आपके खातें सातवीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

इसी के साथ आपको स्टेट चेक करने पर Rft Signed by State भी लिखा दिखाई दे सकता है. अगर आपको को भी यह दिक्कत सामने आ रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है हम आपको बताते है कि आखिर इसका तलब क्या होता है. RFT का मतलब होता है Request For Transfer मतलब लाभार्थी का डेटा जांच लिया गया है और आगे की प्रॉसेस के लिए रिक्वेस्ट ट्रांसफर की गई है.

PM Kisan Samman Nidhi Yojna Important contact number For Inquiry

Email ID: pmkisan-ict@gov.in

PM Kisan Samman yojana Landline Numbers: 011—23381092, 23382401

PM Kisan Samman Nidhi Scheme Toll Free Number: 18001155266

PM Kisan Helpline Number: 155261

PM Kisan has another helpline: 0120-6025109