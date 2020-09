PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Yojana) के तहत दी जाने वाली आर्थिक मदद के लिए छठी किस्त को किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया है. अब सरकार सातवीं इंस्टालमेंट (PM kisan Samman Nidhi 7th installment) को भेजने की तैयारी में जुट गई है. अब किसानों को अगली 2000 रुपये की किस्त बहुत जल्द ही मिल जाएगी. केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ानें को लेकर लगातार प्रयासरत है और इसे ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोरोना वायरस संकट के दौर में भी किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई है. Also Read - PM Kisan Samman Yojana: 20 दिन में 20 लाख से अधिक किसानों को मिले दो-दो हजार रुपये, इतने और लोगों को मिलेगा पैसा, ऐसे लें लाभ

आपको बता दें कि पीएम किसान योजना पीएम मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना है और इसे लागू हुए 20 महीनें से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस दौरान देशभर के कोरोड़ों किसानों को आर्थिक मदद दी गई है. पीएम किसान योजना का सबसे अधिक लाभ बिहार राज्य के किसानों को मिला है. अब पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों के खातों में नवंबर से दिसंबर तक ट्रांसफर की जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च करते हुए गुरुवार को कहा कि पीएम किसान योजना के तहत देशभर में दस करोड़ से अधिक किसानों को सहायता राशि दी गई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के आने के बाद से किसानों के खाते में सीधे सहायता राशि प्रदान की जा रही है. पीएम मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब तक पीएम किसान योजना का सबसे अधिक लाभ बिहार राज्य के किसानों को मिला है.

देश में अभी भी लाखों ऐसे किसान हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला है और इसका एक बड़ा कारण उनके द्वारा कृषि मंत्रालय को दिए गए कागजातों का गलत होना है. कई बार कृषि मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि अब भी लाखों की तादाद में ऐसे किसान हैं जिनके कोई न कोई कागजों में गलती है जिसकी वजह से उन्हें पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है.

ऑधिकारिक वेबसाइट में जाकर अपना डिटेल चेक कर लें और यह भी देख लें कि लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं. PM kisan की वेबसाइट के मुताबिक अगर किसी वजह से खाते में पैसा नहीं आ रहा तो फिर किसान को अगली किस्‍त का इंतजार करना चाहिए.

kisan samman nidhi Update your Data Record

रिकॉड डेटा में ऐसे चेक करें अपना नाम (Check your record data For Pm Kisan samman Nidhi Scheme like this)

सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफीशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइए

नए पेज ओपेन होने पर आप Farmers Corner वाले टैब पर क्लिक करें

इसके बाद अगले पेज पर Beneficiary Status का लिंक होगा.

आधार नंबर ( PM kisan Samman Nidhi Yojana status by Aadhar Number)

अकाउंट नंबर( PM kisan Samman Nidhi Yojna status by Account Number)

फोन नंबर( PM kisan Samman Nidhi Yojna status by Mobile Number)की डिटेल पूछी जाएगी.

अगर आपका आधार कार्ड डिटेल गलत दर्ज हो गई है तो इसकी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी.

इसी फार्मर कॉर्नर पर भारत सरकार ने किसानों को रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प दिया है.