PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त के पैसे जल्द उनके खाते में आने वाले हैं. अब उनका इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi} इस बार 14 मई को किसानों से रूबरू होंगे और पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi scheme) की 8वीं किस्‍त जारी करने का ऐलान करेंगे. क्या आप जानते हैं कि आप अगर इस योजना के रजिस्टर्ड किसान हैं तो आपको सस्ता लोन भी मिल सकता है.

PM Modi will release the 8th instalment of financial benefit under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme on 14th May at 11 AM via video conferencing. This will enable the transfer of more than Rs. 19,000 crores to more than 9.5 cr beneficiary farmer families: PMO pic.twitter.com/9uBDAF0UYO

— ANI (@ANI) May 13, 2021