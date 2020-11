PM kisan Samman Nidhi Yojana Latest News: मोदी सरकार (Modi Government ) की पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Yojana)के माध्यम से लाखों सीमांत छोटे किसानों को लाभ पहुंचा है. मोदी सरकार अब तक पीएम किसान योजना (Kisan Samman Yojana News) की छह किस्तों को किसानों के खातों में ट्रांसफर कर चुकी है और अब जल्द ही योजना की सातवीं किस्त भी भेजने जा रही है. मोदी सरकार देशभर के दस करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा. दिसंबर 2020 के पहले सप्ताह से किसानों के खातों में 2000 रुपये की किस्त भेजी जाएगी. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Scheme: इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 6000 रुपये, जानिए वजह

मोदी सरकार हर साल किसानों को 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है. किसानों को सरकार द्वारा यह पैसा दो किस्तों के माध्यम से पहुंचाया जाता है. पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, जबकि दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi scheme: किसानों के अकाउंट में जल्द आ आएंगे और 2000 रुपये, ऐसे करें चेक..

बता दें कि सरकार यह योजना लघु और ऐसे किसानों के लिए चला रही है जिनके पास नाममात्र की खेती है और जो टैक्स पेयी नहीं है लेकिन इस बीच कई ऐसी खबरे भी सामने आई है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि हजारों किसानों ने गलत तरीकों से इस योजना का लाभ उठाया है. अब सरकार इस प्रकार के लोगों पर नकेल कसने वाली है. ऐसे किसान जो इस योजना के पात्र नहीं हैं केंद्र सरकार उनसे अब पैसे की रिकवरी करने का भी प्लान कर रही है. Also Read - PM Kisan Credit Card Loan: PM किसान क्रेडिट कार्ड से बिना शर्त डेढ़ लाख तक का मिल रहा है लोन, इन बैंकों में कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ें और इसके बाद ही आर्थिक मदद के लिए अप्लाई करें. एक बात का और ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है तो बार बार अप्लाई करने की जरूर नहीं हैं.

पिछली बार लगभग एक कोरड़ से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सका था इस पर कृषि मंत्रालय ने कहा था कि उन किसानों को इस वजह से इसका लाभ नहीं मिल सका क्योंकि उन्होंने जो डिटेल दी थी वह गलत थी उनके रिकॉर्ड में कहीं न कही कुछ गलतियां थी. अगर आप ने इसके लिए आवेदन किया है तो यह बहुत जरूरी है कि आप एक बार अपना पूरा डेटा अपडेट करा लें.

kisan samman nidhi Update your Deta with these steps

ऐसे चेक करें अपना रिकॉड डेटा (Check your record data For Pm Kisan samman Nidhi Scheme like this)

सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफीशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाइए

नए पेज ओपेन होने पर आप Farmers Corner वाले टैब पर क्लिक करें

अगर आपका आधार कार्ड डिटेल गलत दर्ज हो गई है तो इसकी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी.

इसी फार्मर कॉर्नर पर भारत सरकार ने किसानों को रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प दिया है.

यहीं पर आपको उन सभी लोगों की लिस्ट मिल जाएगी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा चुके हैं. यही से आपको आपके आवेदन की भी सभी तरह की जानकारी हासिल हो जाएगी.

PM Kisan Samman Nidhi Yojna Important contact number For Inquiry

Email ID: pmkisan-ict@gov.in

PM Kisan Samman yojana Landline Numbers: 011—23381092, 23382401

PM Kisan Samman Nidhi Scheme Toll Free Number: 18001155266

PM Kisan Helpline Number: 155261

PM Kisan has another helpline: 0120-6025109

अब तक मिल चुकी है किसानों को कुल किस्त

PM Kisan Scheme 1st Installment- पहली किस्त – फरवरी 2019 में जारी की गई थी

PM Kisan Scheme Second Installment- 2 अप्रैल 2019 को जारी की गई थी

PM Kisan Scheme third Installment- तीसरी किस्त – अगस्त में जारी की गई थी

PM Kisan Scheme – 4rth Installment- जनवरी 2020 में जारी की गई

PM Kisan Scheme – 5th Installment- 1 अप्रैल, 2020 में जारी की गई

PM Kisan Scheme 6th Installment- जुलाई-अगस्त 2020 में जारी की गई

PM Kisan Scheme 7th Installment- दिसंबर 2020 से खाते में आएगी.