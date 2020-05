Register your name in beneficiary list of PM Kisan Samman Nidhi Yojna: कोरोना संकट के बीच देश का किसान परेशान है. हाल ही में हुई बेमौसम की बारिश के कारण रवि फसल को काफी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भेजी गई दो हजार रुपये की किस्त इनको काफी राहत दे रही है. लेकिन तमाम ऐसे किसान हैं जिनके खातें

में ये राशि नहीं पहुंची है या फिर वे इस राशि को पाने के लिए सरकारी दस्तावेजों में पंजीकृत नहीं हैं. हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के तहत 8.19 करोड़ लाभार्थियों को पांच मई 2020 तक पहली किस्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपये की राशि भेजी जा चुकी है. इन लोगों के खातों में सीधे 2,000 रुपये भेजे गए हैं.

लॉकडाउन के बीच छोटे और गरीब किसानों के लिए यह एक बड़ी सहायता है. लेकिन हम आपको सुझाव देंगे कि आप बिना पर्याप्त जानकारी हासिल किए सीधे बैंक न जाएं. आपको सबसे पहले PM Kisan Samman Nidhi योजना के लाभार्थियों की सूची में अपना नाम चेक करना चाहिए. अगर उस सूची में आपका नाम है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके खाते में पैसा आया होगा. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस योजना के हकदार होने के बावजूद आपका नाम इस सूची में न हो. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद को इस योजना के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं.

योजना के लिए ये है विशेष वेबसाइट pmkisan.gov.in

दरअसल, सरकार ने इस योजना के लिए एक विशेष वेबसाइट शुरू की है. इस बेवसाइट पर योजना से जुड़ी सारी जानकारियां हैं. इस वेबसाइट का एड्रेस है- www.pmkisan.gov.in. जब आप इस वेबसाइट पर लॉगइन करेंगे तो आपको कई अलग-अलग सेक्शन दिखाई देंगे. Also Read - देश के 6 करोड़ किसानों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे नए साल का तोहफा

सबसे पहला सेक्शन होम है. उसके बाद अबाउट द स्कीम, गाइडलाइंस, पीएमकेएमवाई….. आदि है. इसी लाइन में आपको Farmers Corner दिखेगा. इस सेक्शन पर कर्सर ले जाते ही कई ड्रॉप डाउन खुलेंगे. इसमें पहला है New Farmer Registration, दूसरा है – Edit Aadhar Failure Record, तीसरा- Beneficiary Status, चौथा- BeneficiaryList, पांचवा- Status of Self Registered/CSC Farmer और छठा Download PMKISAN Mobile APP का ऑप्शन है. अगर आपने अभी तक इस योजना के लिए खुद का रिजस्ट्रेश नहीं करवाया है तो आपको New Farmer Registration पर क्लिक करना होगा. उसके बाद अपने आधार नंबर से खुद का रजिस्ट्रेशऩ करवाना होगा. लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी अगर आपका नाम सूची में नहीं है तो आपको Beneficiary Status पर क्लिक कर आगे बढ़ना होगा. Beneficiary Status पर क्लिक करते ही एक नया टैब खुलेगा जिसमें आपको आधार नंबर या अकाउंट नंबर या फिर मोबाइल नंबर से आपना स्टेटस चेक करना होगा.

क्या है PM- KISAN Scheme

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है. इसमें 100 फीसदी फंडिंग केंद्र सरकार देती है. यह योजना एक दिसंबर 2018 से प्रभावी है. इस योजना के तहत देश भर के किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता दी जाती है. उन्हें हर चार माह पर दो हजार रुपये की किस्त भेजी जाती है. एक किसान के परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं. लाभ योग्य परिवारों की पहचान की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेश पर है. सहायता राशि सीधे लाभांवित किसानों के खाते में हस्तांतरित की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्थानीय पटवारी/ राजस्व अधिकारी या इस योजना के लिए नामित नोडल अधिकारी से संपर्क करना होगा. इस योजना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर किसान अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. कोई किसान pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर Farmers Corner में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसी Farmers Corner में किसान अपने आधार डेटा बेस के आधार पर अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं. किसान इस Farmers Corner में ही अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं.