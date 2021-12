Big Update | PM Kisan Samman Yojana 10th Installment: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Yojana) योजना के तहत वित्तीय लाभ की 10वीं किस्त 1 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे. इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी दी गई है. इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 20,000 करोड़ से अधिक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा.Also Read - Sharad Pawar का बड़ा बयान- '2019 में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए PM मोदी ने किया था गठबंधन का ऑफर लेकिन...'

पिछले साल इस योजना के तहत 25 दिसंबर को किस्त जारी की गई थी. योजना के तहत कुल 18,000 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिससे 9 करोड़ किसानों को लाभ हुआ. यह रकम लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है. योजना के तहत हर चौथे महीने सभी भूमिधारक किसान परिवारों को 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. Also Read - PM Modi Haldwani Visit: पीएम ने 17,500 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास

Prime Minister Narendra Modi will release the 10th installment of financial benefit under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) scheme on 1st Jan at 12:30 pm via video conferencing: PMO

