PM Kisan Yojana: अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को मिला लाभ, जानें- कब खाते में आएंगे 14वीं किस्त के 2000 रुपये?

PM Kisan 14th installment: पीएम किसान (PM Kisan Yojana) स्कीम के लाभार्थी किसान 2000 रुपये की 14वीं किस्त का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जो पात्र किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी. पीएम किसान (PM Kisan Samman yojana) सम्मान योजना के लाभार्थी सीमांत और छोटे जोत के आकार वाले किसानों को फाइनेंशियल सहायता के तौर पर सालाना 6000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं.

पीआईबी के एक ट्वीट के मुताबिक, स्कीम लॉन्च के बाद से अभी तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.42 लाख करोड़ से अधिक लाभार्तियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा चुके हैं.

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 27 फरवरी 2023 को 13वीं किस्त ट्रांसफर किए जाने के बाद 14वीं किस्त जून के अंत में जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि, 14वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

पीएम किसान (PM Kisan) सम्मान योजना के तहत ट्रांसफर की गई आर्थिक सहायता के बारे में पीआईबी के ट्वीट के अनुसार, “पीएम-किसान (PM Kisan Yojana) सम्मान योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.42 लाख करोड़ रुपये रुपये से अधिक की सुलभ और समय पर फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करके अन्नदाताओं को सशक्त बनाना. सभी भूमिधारी किसान परिवारों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हुए तीन समान किस्तों में 6,000 सालाना तौर पर प्रदान किया जाता है.