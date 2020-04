नई दिल्ली: विश्‍वव्‍यापी कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक मीटिंग बुलाकर देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अहम चर्चा की और एक योजना तैयार करने पर विचार-विमर्श किया. Also Read - Coronavirus के खिलाफ जंग: भारत की कोशिश रंग लाई, हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री ने बताया कितनी मिली कामयाबी

पीएम मोदी ने गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निवेश बढ़ाने के साथ साथ अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के विभिन्न उपायों पर मंत्र‍ियों और सीनियर अधिकारियों विस्तार से चर्चा की.

प्रधानमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक बैठक की. पीएम नरेंद्र मोदी ने आज COVID19 महामारी की पृष्ठभूमि के खिलाफ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक बैठक की.

