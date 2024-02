PM मोदी ने किया 10 लाख करोड़ की 14 हजार से अधिक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, विपक्ष पर साधा निशाना

PM Modi Lucknow Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार (19 फरवरी) को आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 के चौथे ग्राउंड-ब्रेकिंग समारोह के दौरान 10 लाख करोड़ की लागत की 14,000 से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया. इस दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष भी किया. पीएम मोदी ने कहा कि आज सात -आठ साल पहले लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि प्रदेश में निवेश और विकास का ऐसा माहौल भी आ सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपराध, दंगे और छीनाझपटी की खबरें आती थीं. उस समय अगर कोई कहता था कि यूपी का विकास होगा तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता. आज राज्य में लाखों-करोड़ों रुपये का निवेश आ रहा है.

#WATCH | Uttar Pradesh | At the groundbreaking ceremony in Lucknow, Prime Minister Narendra Modi says, “We are gathered here with the resolve to build ‘Viksit Uttar Pradesh’ for ‘Viksit Bharat’. I have been told that through technology, lakhs of people from more than 400 Vidhan… pic.twitter.com/FUTZZdcbvo

— ANI (@ANI) February 19, 2024