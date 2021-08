PM Modi to launch e-RUPI today: पीएमओ ने बताया कि नया डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ई-आरयूपीआई कल्याणकारी सेवाओं की लीक-प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद है.Also Read - पीएम नरेंद्र मोदी आज लॉन्च करेंगे डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन e-RUPI, ​जानिए इसके बारे में सबकुछ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-आरयूपीआई नाम से डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे. वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित मंच, एक व्यक्ति और उद्देश्य-विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान होने का दावा किया गया है.

पीएमओ ने बताया कि यह कल्याणकारी सेवाओं की लीक-प्रूफ डिलीवरी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल होने की उम्मीद है.

Digital technology is transforming lives in a major way and is furthering ‘Ease of Living.’ At 4:30 PM tomorrow, 2nd August, will launch e-RUPI, a futuristic digital payment solution which offers several benefits for its users. https://t.co/UpLgtBl1K3

