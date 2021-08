PM Kisan Samman Yojana 2021: पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 9वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. आज दोपहर 12.30 बजे ने पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की नौवीं किस्त किसानों के खाते में जारी की. इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि इस किस्त में 9.75 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में आज 19,500 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करने के साथ ही लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे.Also Read - PM Modi आज रचेंगे नया इतिहास, पहली बार UNSC की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे भारत के प्रधानमंत्री

बता दें कि पीएम-किसान योजना ()PM Kisan Yojana) के तहत हर पात्र किसान परिवार को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये दिए जाते हैं. ये 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में हस्तांतरित किए जाते हैं. इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है. Also Read - PM Kisan Samman Nidhi Yojana: कल सुबह 11 बजे पीएम मोदी किसानों के खाते में भेजेंगे 2000 रुपये, ऐसे करें चेक

PM Narendra Modi releases the 9th instalment of PM Kisan Samman Nidhi Scheme, via video conferencing. pic.twitter.com/eiAcByLKje

— ANI (@ANI) August 9, 2021