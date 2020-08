PM Kisan Samman Nidhi Yojana Fund: देश के करोड़ों किसानों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं. अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (Agricultural Infrastructure Fund) रिलीज करेंगे. पीएम वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए इसकी घोषणा करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) में रजिस्टर्ड किसानों के लिए इस योजना की छठी किस्त (Fund of sixth installment of PM Kisan Samman Nidhi yojana) के लिए 17 हजार करोड़ रुपये को भी मंजूरी देंगे. इस फंड के रिलीज होने के बाद करीब 8.5 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की छठी किस्त भेज दी जाएगी. Also Read - राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले- जब जब देश भावुक हुआ, फाइलें गायब हुईं

देशभर के अलग अलग क्षेत्रों से लाखों किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे. बता दें कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए पीएम मोदी एक लाख करोड़ जारी करेंगे. कृषि क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट्स के आगे बढ़ाने और कृषि के आधुनिका विकल्पों को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी थी.

PM @narendramodi to launch financing facility under Agriculture Infrastructure Fund and release benefits under PM-KISAN tomorrow

Funds of Rs. 17,000 Crore to be released to more than 8.5 crore farmers under the sixth instalment of PM-KISANhttps://t.co/fJeQqK8MVa

