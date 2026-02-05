Hindi Business Hindi

Pm Ujala Yojana Government Scheme To Lower Electricity Bill Led Bulb

सरकार की इस स्कीम से घट जाएगा आपके बिजली का बिल, फ्री में मिलेगी LED, चेक करें एलिजिबिलिटी

केंद्र सरकार गरीब तबकों और जरूरतमंदों के लिए कई ऐसी स्कीम्स चलाती है, जिससे उनकी जिंदगी की तकलीफों को कुछ हद तक कम किया जा सके. मिडिल क्लास परिवारों के लिए घर का बजट बैलेंस करना हर महीने की बड़ी चुनौती होती है. घर के बजट में एक जरूरी हिस्सा बिजली के बिल का होता है. बिजली का बिल अक्सर बजट को बिगाड़ देता है. बिजली की खपत को कम करने के मकसद से PM उजाला योजना चलाई जा रही है. 2025 में इस योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं.

क्या है पीएम उजाला योजना?

PM उजाला योजना (PM UjalaYojna) की शुरुआत 1 मई 2015 में हुई थी. बिजली के खर्चे को कम करने के मकसद से इस योजना की शुरुआत हुई थी. योजना के तहत कुल 200 मिलियन नॉर्मल और बिजली की ज्यादा खपत करने वाले बल्बों को हटाकर उनकी जगह पर LED बल्ब लगाना था.उजाला योजना (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All – UJALA) का लाभ भारत का कोई भी नागरिक ले सकता है, लेकिन उसके पास बिजली का वैलिड कनेक्शन होना चाहिए.

इस योजना में क्या है खास?

बिजली की खपत और खर्च को कम करने के लिए PM उजाला योजना के तहत LED बल्ब बांटे जाते हैं. इस योजना के तहत अबतक करोड़ों LED बल्ब बांटे जा चुके हैं. LED बल्ब का इस्तेमाल करने से बिजली की ज्यादा खपत नहीं होती है. इससे बिजली कम लगती है और मीटर कम रफ्तार से भागता है. इसलिए कहीं न कहीं इससे बिजली का इस्तेमाल कम होता है.

कैसे ले सकते हैं पीएम उजाला योजना का लाभ?

अगर आप PM उजाला योजना का फायदा उठाना चाहते हैं और फ्री में LED बल्ब पाना चाहते हैं,तो आपको अपने नजदीकी EESL डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर जाकर बल्ब लेना होगा. अगर आप इसे सामान्य दुकान से लेना चाहते हैं, तो यह आपको नहीं मिलेगा. आप चाहें तो www.ujala.gov.in पर भी अप्लाई करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

PM सूर्य घर योजना से भी बचेगा बिजली का बिल

PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’एक और स्कीम है, जिससे आप अपने घर की बिजली का बिल कम कर सकते हैं और एक्स्ट्रा बिजली बेचकर कमाई भी कर सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी, 2024 को देश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने और विदेशों पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर स्कीम (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) की शुरुआत की थी. योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है. सोलर पैनल लगवाने के बाद आप 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली पा सकते हैं. यही नहीं अगर ज्यादा बिजली पैदा होती है तो उसे सरकार को बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है.

एक करोड़ सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य

इस योजना के तहत सरकार ने साल 2027 तक एक करोड़ सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य बनाया है. एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से हर साल 75,000 करोड़ रुपये की बचत होगी.सरकार के अनुसार 27 जनवरी 2025 तक 8.46 लाख घरों को इस योजना का फायदा मिल चुका है.

मुफ्त बिजली योजना के क्या फायदे हैं?

सोलर पैनल लगवाने पर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी, जो सीधे खाते में आएगी.

बिजली बिल 0 या फिर बहुत ही कम हो जाएगा.

बार-बार बिजली गुल होने की टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं होगी.

एक बार सोलर पैनल लगा लिया, तो समझिए करीब 20-25 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा.

क्लीन और ग्रीन एनर्जी की वजह से आप धरती को भी प्रदूषण से बचाने में अपना योगदान दे पाएंगे.

अगर सोलर पैनल से जरूरत से ज्यादा बिजली बनती है, तो ग्रिड को बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है.