PM Ujjwala Yojana last date: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सबसे महत्वाकांक्षी PM Ujjwala Yojana के तहत अब मुफ्त सिलेंडर लेने का समय खत्म होने जा रहा है. इस महीने के बाद अब इस योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर नहीं मिलेगा. ऐसे में अब आपके पास इस योजना के तहत सिलेंडर लेने का अंतिम मौका है. आपको जल्दी करनी होगी. अगले 12 दिनों तक ही इस योजना के तहत मुफ्त में सिलेंडर मिलेंगे. Also Read - Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: सितंबर तक मुफ्त में मिलेगा गैस सिलेंडर, ऐसे कराएं तुरंत रजिस्ट्रेशन

दरअसल, 2014 में केंद्र की पहली बार सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवारों को लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की थीं. इसी क्रम में देश की गरीब महिलाओं को धूएं से मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) लांच किया गया था. पीएम में 2016 में यह योजना शुरू की थी. इसके तहत देश के गरीबी रेखा ने नीचे के परिवारों की महिलाओं के नाम गैस कनेक्शन दिया जाता है. इसके तहत उन महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिया जाता है. हालांकि परिवार को सिलेंडर में भरे जाने वाले गैस के लिए भुगतान करना पड़ता है. सिलेंडर की राशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है. Also Read - Atal Pension Yojana: मिलती है 5000 रुपये की मासिक पेंशन, जुड़ चुके हैं 2.2 करोड़ लोग, यहां पाएं योजना के बारे में हर जानकारी

पीएम मोदी की सरकार ने 2016 में इस योजना को चार साल के लिए लांच किया था. इस योजना की मियाद इस साल 31 मार्च को समाप्त हो गई थी, लेकिन देश में कोरोना संकट को देखते हुए सरकार ने इस योजना की मियाद छह माह के लिए बढ़ा दी थी. इस तरह अब यह योजना 30 सितंबर 2020 को खत्म हो जाएगी. अभी तक सरकार की ओर से इस योजना की मियाद बढ़ाने को लेकर कोई आदेश या बयान नहीं आया है. ऐसे में अब आपके पास इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए केवल 12 दिन शेष बचे हैं. अब तक इस योजना के तहत देश में कुल 7.4 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर दिया जा चुका है. Also Read - PM Modi to launch Village Swaraj campaign from Bijapur on Ambedkar Jayanti |अंबेडकर जयंती पर बीजापुर से ग्राम स्वराज अभियान की शुरूआत करेंगे पीएम मोदी

कौन ले सकता है सिलेंडर

उज्ज्वला योजना लाभ हर कोई नहीं ले सकता. गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिला इसका फायदा ले सकती हैं. इसके लिए जरूरी है कि महिला की उम्र 18 साल हो और उसके पास बैंक खाता हो. ताकि सिलेंडर की सब्सिडी सीधे उसके खाते में ट्रांसफर की जा सके. अगर आपके पास पहले से गैस कनेक्शन है तो आप इस योजना लाभ नहीं ले सकती हैं.

रजिस्ट्रेशन का तरीका

अगर आप मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर लेना चाहती हैं तो आपको PM Ujjwala Yojana के तहत आवेदन करना होगा. इस योजना के तहत आवेदन करना बहुत आसान है. आपको किसी नजदीकी एलपीजी एजेंसी पर जाकर केवाईसी जमा करना होगा. इसके साथ आधार, बैंक डिटेल देना होगा. इसके साथ ही आपको बताना होगा कि आपको कौन सा सिलेंडर चाहिए. घरेलू उपयोग के लिए दो सिलेंडर आते हैं. एक पांच किलो का और दूसरा 14.2 किलो का. इसके अलावे यहां आपको पीबीएल राशन कार्ड, प्रमाणित बीपीएल कार्ड. इसे पंचायत प्रधान या फिर नगरपालिका अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं. इसके अलावे आपको एक फोटो भी देनी होगी.