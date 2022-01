PMC Bank News: यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (यूएसएफबीएल) में संकटग्रस्त पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC Bank) का विलय पूरा हो गया है. सरकार ने मंगलवार को विलय की इस व्यवस्था को अधिसूचित कर दिया. इससे अब PMC बैंक की शाखाएं USFBL की शाखाओं के रूप में काम करेंगी. रिजर्व बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय बैंक ने कहा कि PMC Bank की शाखाओं ने मंगलवार से यूएसएफबीएल की शाखाओं के रूप में काम करना शुरू कर दिया है. करीब दो साल पहले वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था.Also Read - PMC समेत कई अन्य बैंकों के खाताधारकों के लिए खुशखबरी! मोदी सरकार ने DICGC एक्ट को दी मंजूरी- बैंक डूबा तो भी 90 दिनों में...

Govt of India notifies amalgamation of Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Ltd (PMC Bank) with Unity Small Finance Bank Ltd (USFBL). All the branches of PMC Bank will function as branches of USFBL from today: RBI pic.twitter.com/utYRFiKdjP

— ANI (@ANI) January 25, 2022