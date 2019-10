मुंबई: पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) जॉय थॉमस को मुंबई की अदालत ने शनिवार को 17 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखे जाने की अनुमति दी. थॉमस को बैंक में 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप में मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने थॉमस को हिरासत की अर्जी के साथ अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एस. जी. शेख के समक्ष पेश किया था.

Joy Thomas, the suspended Managing Director of the Punjab & Maharashtra Cooperative Bank sent to police custody till 17th October by Mumbai’s Esplanade Court

