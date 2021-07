PMI Index for June: कोरोना की दूसरी लहर के बीच जून माह में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में गिरावट दर्ज की गई. दूसरी लहर का असर इतना गंभीर रहा कि जून माह में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स PMI for manufacturing घटकर 48.1 पर पहुंच गया. पिछले 11 माह में इसमें पहली बार गिरावट दर्ज की गई है. Also Read - Air India Update: कोरोना से एयर इंडिया के 5 सीनियर पायलटों का निधन, 'वंदे भारत मिशन' से थे जुड़े

बता दें, PMI Index जब 50 से ऊपर पर रहता है तो यह ग्रोथ को दर्शाता है, जबकि 50 के नीचे आने पर इसमें गिरावट मानी जाती है. मई माह में PMI for manufacturing sector 50.8 था. रिपोर्ट में कहा गया है कि मांग में कमी आने से प्रोडक्शन पर असर देखा गया है, जिसके कारण ओवरऑल इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है.

IHS Markit की इकोनॉमिस्ट पॉलियाना डी लीमा ने कहा कि भारत में कोरोना संकट अभी भी बरकरात है. कंपनियों को इस बात का पता नहीं चल पा रहा है कि यह क्राइसिस कब तक जारी रहेगी. ग्रोथ आउटलुक पर इसका सीधा असर होता हुआ देखा जा रहा है.

ताजा आंकड़ों से कारखानों के ऑर्डर, उत्पादन, निर्यात और खरीद में नए सिरे से संकुचन का पता चलता है. इसके अलावा समीक्षाधीन माह के दौरान व्यापार आशावाद में कमी आई और लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा. कोविड-19 प्रतिबंधों ने भारतीय सामानों की अंतरराष्ट्रीय मांग को भी कम कर दिया और दस महीनों में पहली बार नए निर्यात ऑर्डर में कमी आई.

आईएचएस मार्किट की आर्थिक संयुक्त निदेशक पॉलियाना डी लीमा ने बताया कि भारत में कोविड-19 के प्रकोप का विनिर्माण अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ा. जून में नए ऑर्डर, उत्पादन, निर्यात और खरीद बाधित हुई. हालांकि, लीमा ने कहा कि हर तरह से संकुचन की दर पहले लॉकडाउन की तुलना में कम थी.

पिछले साल मई में कोविड- 19 संक्रमण प्रसार पर नियंत्रण के लिये लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इन आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 21.4 फीसदी की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी. इस साल मार्च में इन उद्योगों में 11.4 फीसदी और अप्रैल महीने में 60.9 फीसदी की वृद्धि हासिल की गई. अप्रैल 2021 में हासिल ऊंची वृद्धि की भी प्रमुख वजह एक साल पहले का तुलनात्मक आधार काफी नीचे रहना है. अप्रैल 2020 में भी देशव्यापी लॉकडाउन के कारण कारोबारी गतिविधियां पूरी तरह से बंद रही थी.

वहीं, मई माह में आठ कोर इन्फ्रा सेक्टर में 16.8 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है. यह तेजी मई 2020 के मुकाबले दर्ज की गई है. अप्रैल में कोर सेक्टर आउटपुट में 60.9 फीसदी की तेजी दर्ज की गई थी. उस हिसाब से मई में इसमें गिरावट आई है, क्योंकि कोरोना की नई लहर के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में लोकल लॉकडाउन लगाया गया था.