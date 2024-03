Hindi Business Hindi

Pnb Customers Will Have To Update Kyc Details By March 19 Heres Which Customers Will Have To Do This Work

PNB कस्टमर्स को 19 मार्च तक अपडेट करना होगा KYC, जानें- किन कस्टमर्स को करना पड़ेगा ये काम?

PNB कस्टमर्स को 19 मार्च तक KYC डिटेल अपडेट करना होगा. जिन कस्टमर्स के अकाउंट्स में 31 दिसंबर, 2023 तक KYC अपडेट होना बाकी था. यह अपडेट उनके लिए आया है.

Punjab National Bank KYC Update: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गाइडलाइंस के पालन में, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कस्टमर्स से अपने अकाउंट्स के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए 19 मार्च, 2024 तक अपने ग्राहक को जानें (KYC) जानकारी को अपडेट करने के लिए कहा है.

बैंक की तरफ से कहा गया है कि यह केवल उन कस्टमर्स के लिए लागू है जिनके अकाउंट्स में 31 दिसंबर, 2023 तक KYC अपडेट होना बाकी था.

KYC कांप्लायंस एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में, PNB कस्टमर्स को अपनी अपडेटेड जानकारी जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, हालिया फोटो, पैन, आय प्रमाण, मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध नहीं है) या कोई अन्य KYC जानकारी अपनी आधार शाखा को प्रदान करनी चाहिए.

यह 19 मार्च, 2024 तक PNB वन/इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज (आईबीएस)/पंजीकृत ई-मेल/पोस्ट के माध्यम से या किसी भी शाखा (Branch) में व्यक्तिगत रूप से जाकर किया जा सकता है.

लेंडर ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर KYC विवरण अपडेट करने में विफलता के परिणामस्वरूप अकाउंट संचालन पर प्रतिबंध लग सकता है.

बैंकिंग प्रणाली (Banking System) की अखंडता बनाए रखने और मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) और धोखाधड़ी (Fraud) जैसे वित्तीय अपराधों से सुरक्षा के लिए KYC अनुपालन महत्वपूर्ण है.

यह सुनिश्चित करके कि कस्टमर्स की जानकारी सटीक और अद्यतन है, बैंक अपने कस्टमर्स की पहचान स्थापित कर सकते हैं और उनके वित्तीय लेनदेन से जुड़े जोखिम का आकलन कर सकते हैं.

KYC का क्या मतलब है?

KYC का मतलब है नो योर कस्टमर (Know Your Your Customer) और कभी-कभी नो योर क्लाइंट. KYC या KYC जांच खाता खोलते समय और समय-समय पर ग्राहक की पहचान की पहचान और सत्यापन करने की अनिवार्य प्रासेस है. दूसरे शब्दों में, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ग्राहक वास्तव में वही हैं जो वे होने का दावा करते हैं.

KYC का इस्तेमाल क्यों किया जाता है?

अपने ग्राहक को जानें (KYC) मानक वित्तीय संस्थानों को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग से बचाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. KYC में कई स्टेप्स शामिल हैं: ग्राहक पहचान स्थापित करना; ग्राहकों की गतिविधियों की प्रकृति को समझें और यह अर्हता प्राप्त करें कि धन का स्रोत वैध है.

