नई दिल्ली: PNB: सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने भी आज ब्‍याज दरें (interest rates) बढ़ाने की घोषणा कर दी हैं. रेपो आधारित बढ़ाई गई यह ब्‍याज दर आगामी 7 मई से लागू होंगी. रेपो समेत बाह्य मानक दर आधारित ब्याज दर 0.40 प्रतिशत बढ़ाकर 6.90 प्रतिशत कर दिया है. इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्‍याज दरें बढ़ाईं थीं. अब पीएनबी ने विभिन्न अवधि की मियादी जमा (Term Deposits) पर भी ब्याज दरों में वृद्धि की है.

Punjab National Bank has increased interest rates on Term Deposits in selected buckets up to 60 basis points w.e.f. May 7 pic.twitter.com/JpQ3MwfFow

— ANI (@ANI) May 6, 2022