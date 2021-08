PNB Property Auction: जो ग्राहक सस्ते में घर, दुकान या कृषि भूमि खरीदना चाहते हैं, वे पंजाब नेशनल बैंक का दरवाजा खटखटा सकते हैं. जी हां, पंजाब नेशनल बैंक 18,300 से अधिक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और कृषि संपत्तियों की बिक्री कर रहा है. पीएनबी मेगा ई-नीलामी 12 अगस्त को सभी संपत्तियों के लिए मेगा ई-नीलामी की मेजबानी करके बिक्री के लिए पूरी तैयारी में है. (सस्ते में घर खरीदना चाहते हैं) इस सेल में आपको अपने बजट के अनुसार कम रेंज के घरों के लिए बोली लगाने का मौका मिलेगा.Also Read - PNB Account Holders: अगर आपका पीएनबी में खाता है तो बैंक से मिल रहा है 23 लाख रुपये का लाभ, तुरंत करें चेक; उठाएं फायदा

आइए, यहां पर जानते हैं कि कैसे खरीदें प्रॉपर्टी.

पीएनबी मेगा ई-नीलामी

पीएनबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ग्राहकों को यह जानकारी दी है. बैंक ने अपने ट्वीट में लिखा कि, ‘पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए सस्ते दामों में प्रॉपर्टी खरीदने का शानदार मौका लेकर आया है. (कम बजट की संपत्ति) इसके अलावा बैंक ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लोगों को सस्ता घर खरीदने का संदेश दिया गया है.

Looking for residential and commercial properties at reasonable rates?

PNB’s Mega e-Auction gives you just the right opportunity.

Date: August 12

Portal: https://t.co/N1l10rJGGS pic.twitter.com/hqEl5MmsDy

— Punjab National Bank (@pnbindia) August 4, 2021